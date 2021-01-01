Новорічний поцілунок: Потап і Каменських в пікантній сукні показали ніжність в особливу ніч

Новорічна ніч – особливий час, і пропустити її ніяк не можна. Багато українських зірок в цьому році залишилися без концертів, а хтось свідомо від них відмовився. Наприклад, Потап і Настя вирішили залишитися вдома та зустріти свято в колі сім'ї та друзів за щедрим столом.

Співачка, як і обіцяла напередодні, зняла безліч InstaStories , де показала всі етапи підготовки до зустрічі Нового року 2021.

Настя вийшла до гостей у смарагдовій шовковій сукні в білизняному стилі з високим розрізом і відкритою спиною. Вона зробила макіяж з акцентом на очі і розпустила по плечах об'ємні красиві дрібні кучері. Потап обрав костюм-піжаму винного відтінку.

Настя Каменських зустріла свято в пікантному плаття-"сорочці"(фото: instagram.com/kamenskux)

В гості до зіркової пари прийшли рідні та близькі – батьки Насті, мама Потапа Людмила, подруга співачки – дизайнер Анна Андрійчук. А пізніше привітати з Новий роком навідалися і зіркові сусіди та друзі пари – Катя Осадча та Юрій Горбунов в костюмі Діда Мороза!

Катя Осадча та Юрій Горбунов прийшли до Потапа і Насті в гості в новорічну ніч (фото: instagram.com/kosadcha)

Настя, як і обіцяла, підготувала розкішний щедрий стіл з традиційними стравами – саме в цю новорічну ніч співачка вирішила відійти від звичного пп-меню і поласувати усіма улюбленими з дитинства салатами і закусками.

До речі, допомагати зірковій господині взявся її чоловік Потап – разом вони приготували шоколадний торт за рецептом легендарного американського шеф-кухаря Джулії Чайлд і декорували його кремовими ялинками.

Також щасливий Потап не зміг стримати емоцій і обдарував свою дружину поцілунками прямо на камеру.

"Боже, яка в мене гарна дружина! Тільки що вона співала по телеканалу і тільки що вона робила картоплю! Хіба так буває? Щастить! Ну за що мені таке щастя? Я не знаю, за що я тобі! Може в покарання?" - поцікавився репер, обіймаючи Настю. "Ні, тільки в радість!" - запевнила вона його.

Потап і Настя Каменських не змогли стримати почуттів у новорічну ніч (фото: instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських в елегантному і стильному білосніжному костюмі вразила почуттям стилю.