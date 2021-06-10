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Новий роман? Ірина Шейк і Каньє Уест провели спільну відпустку на півдні Франції

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Франція, Четвер 10 червня 2021 15:19
Новий роман? Ірина Шейк і Каньє Уест провели спільну відпустку на півдні Франції Ірина Шейк і Каньє Уест (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Lite

Каньє Уест тільки недавно розійшовся зі своєю дружиною Кім Кардашьян. Пара розійшлася досить мирно. Хоча без взаємних претензій не обійшлося. Так, інсайдер розповів пресі, що життя репера перетворилося на пекло через постійний контроль знаменитої сім'ї і бажання Кім роздобути ще більше слави. Та й самій Кім давно було некомфортно в цих відносинах.

Проте, треті особи в розставанні замішані не були. Принаймні, раніше. Тепер же в історії з'явився несподіваний персонаж.

Про те, що між 35-річною Іриною Шейк і 44-річним Каньє Уестом є зв'язок, чутки з'явилися близько двох тижнів тому. Але вони здавалися занадто нереалістичними, щоб бути правдою. Та схоже, що немає диму без вогню.

Днями репер відзначав свій день народження на півдні Франції. У невелику відпустку разом з музикантом полетіла і супермодель. Папараці зуміли зняти пару під час прогулянки по території розкішного готелю в Провансі.

Новий роман? Ірина Шейк і Каньє Уест провели спільну відпустку на півдні ФранціїСхоже, у Ірини новий роман (фото: instagram.com/irinashayk)

Як повідомляють західні ЗМІ, у Франції пара провела чотири дні. А щоб зберегти свою поїздку в таємниці від усього світу, Каньє орендував цілий готель. Після романтичної відпустки співак і модель разом повернулася в США на приватному літаку.

"Він став домагатися її кілька тижнів тому. Він дуже наполегливий хлопець. Вони проводили час разом в Нью-Йорку, перш ніж полетіти до Франції, щоб відсвяткувати його день народження", - повідав світу інсайдер.

Новий роман? Ірина Шейк і Каньє Уест провели спільну відпустку на півдні ФранціїКім привітала чоловіка зворушливим фото (фото: instagram.com/kimkardashian)

У той же час Кім, схоже, остаточно пробачила свого колишнього чоловіка. На честь його дня народження вона виклала в мережу зворушливе сімейне фото і написала: "З днем народження! Люблю тебе навічно".

Також раніше Кім викладала в мережу фото всіх дітей від репера.

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