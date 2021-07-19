Новий тренд? Леся Нікітюк без макіяжу збентежила мережу літнім образом

Популярна телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно спантеличила мережу спільним фото з чоловіком Наді Дорофєєвої Володимиром Дантесом, похвалилася новим літнім луком. Однак образ зірки викликав деякий подив у шанувальників.

На фото, опублікованому в Instagram , Леді Ле постала в сукні в білизняному стилі і без макіяжу.

Довгонога ведуча позувала на сходинках в шовковій довгій сукні ніжно-блакитного кольору з чорним ажурним верхом. При цьому вона не стала фарбуватися і якось укладати волосся, залишивши його розпущеним.

Леся мило посміхається, дивлячись на камеру і піднісши одну руку до волосся.

Леся Нікітюк з'явилася в пом'ятій сукні-ночнушці (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"А вихідні вже пройшли? Сьогодні ПоНеділя? Якась я пом'ята коротше", - жартівливо підписала кадр Нікітюк.

Сукня знаменитості дійсно неабияк пом'ята, що не забули помітити її уважні фоловери. Деякі припустили, що це такий новий тренд, інші ж жартома запропонували подарувати ведучій праску.