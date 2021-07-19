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Новий тренд? Леся Нікітюк без макіяжу збентежила мережу літнім образом

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Понеділок 19 липня 2021 14:31
Новий тренд? Леся Нікітюк без макіяжу збентежила мережу літнім образом Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Марина Настевич

Популярна телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно спантеличила мережу спільним фото з чоловіком Наді Дорофєєвої Володимиром Дантесом, похвалилася новим літнім луком. Однак образ зірки викликав деякий подив у шанувальників.

На фото, опублікованому в Instagram, Леді Ле постала в сукні в білизняному стилі і без макіяжу.

Довгонога ведуча позувала на сходинках в шовковій довгій сукні ніжно-блакитного кольору з чорним ажурним верхом. При цьому вона не стала фарбуватися і якось укладати волосся, залишивши його розпущеним.

Леся мило посміхається, дивлячись на камеру і піднісши одну руку до волосся.

Новий тренд? Леся Нікітюк без макіяжу збентежила мережу літнім образом

Леся Нікітюк з'явилася в пом'ятій сукні-ночнушці (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"А вихідні вже пройшли? Сьогодні ПоНеділя? Якась я пом'ята коротше", - жартівливо підписала кадр Нікітюк.

Сукня знаменитості дійсно неабияк пом'ята, що не забули помітити її уважні фоловери. Деякі припустили, що це такий новий тренд, інші ж жартома запропонували подарувати ведучій праску.

  • Новий тренд літа
  • Леся, ви забули плаття погладити
  • Це ж ночнушка, нащо ії прасувати?
  • Дуже жарко включати праску
  • Як ви прекрасні без мейка
  • М'ята сукня це бомба
  • Подарувати тобі парову праску?
  • Леді le смілива, вийти в ночнушці - круто
  • Леся я вас обожнюю, комбінацію можна і не прасувати, і так дуже ну дуже гарна
  • Лесі, ві як завжди, така файна
  • Красуня Леська
  • Леся, чому не попрасувала сукеньку?
  • Та ні, Леся забула зняти нічну сорочку, бо на плаття воно не тягне...Капець з цих дизайнерів...
  • Зараз так модно.

Нагадаємо, що раніше Леся розохотила мережу фото у крихітному бікіні.

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