Ніж у спину: Бред Пітт подав до суду Анджеліну Джолі через продаж спільного майна без його відома

Здається мовчання зоряної пари останнім часом було лише затишшям перед бурею. Бред Пітт подає до суду на свою колишню дружину Анджеліну Джолі через продаж Шато Міраваль (Château Miraval) - французької виноробні, яку вони разом придбали ще в 2008 році.

Маєток з виноградниками було спільно куплено парою ще в 2008 році. Джолі заплатила 40% (близько 11,36 мільйона доларів) від загальної вартості в 28,4 мільйона доларів. Більш того між подружжям було укладено угоду про те, що жоден з них не міг продати свою частку замку і навколишніх його земель без згоди іншої сторони.

Пітт стверджує, що це саме він приніс Nouvel, LLC, їх французької виноробної компанії, такий успіх. Він каже, що вклав багато часу і грошей в бізнес, без допомоги дружини. Вартість маєтку сьогодні оцінюється в суму близько 164 мільйонів доларів.

Оскільки виноградник став "пристрастю Пітта", Джолі вирішила продати свою частину маєтку. У жовтні 2021 року виноробний підрозділ компанії російського олігарха Юрія Шефлера, оголосив про придбання частки актриси. Повідомляється, що Пітт погодився дозволити Джолі продаж, якщо він схвалить покупця, проте актор був проти російського бізнесмена.

"Анджеліна продала свою частку, знаючи і маючи намір, що Шефлер і його афілійовані особи будуть прагнути контролювати бізнес Пітта і підірвати його інвестиції в Miraval" - повідомляють інсайдери.

Угоду Джолі зробила, не отримавши згоди Пітта, за його спиною. А в січні 2021 року вона повідомила дружину в письмовій формі, що "з важким серцем прийняла хворобливе рішення" позбутися своєї частки.

Тепер Пітт стверджує, що позбавлений можливості використовувати замок в якості свого приватного будинку і більше не може контролювати виноробну компанію. Актор хоче, щоб в суді розірвали угоду та отримати відшкодування збитку.

"На жаль, це ще один приклад того, як та сама людина ігнорує свої юридичні та етичні зобов'язання. При цьому вона порушила права єдиної людини, яка вклала гроші в успіх бізнесу, маючи намір продати як бізнес, так і сімейний будинок сторонньому конкуренту. Вона шукає повернення інвестицій, яких вона не робила", - говорить джерело близьке до Пітта.

Обидва актори пробули в шлюбі два роки з 2014 року. У 2016 Джолі подала на розлучення. Це був важкий шлюборозлучний процес, який триває досі.