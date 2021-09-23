А мені подобається! Анастасія Приходько оголила груди на камеру на зло критикам в мережі

Українська співачка Анастасія Приходько вразила шанувальників відвертим відео, на якому вона позує топлес. Таким чином співачка відреагувала на критику в мережі, а заодно ефектно показала свій улюблений колір.

Так, Приходько зображена на тлі піщаної гори з оголеним торсом і хусткою у вигляді тюрбана на голові. Вона накидає на плечі напівпрозору чорну хустку, стоячи спиною до камери, після чого повільно повертається.

У публікації Анастасія поскаржилася на часту критику через її одяг і заявила, що носила і буде носити чорний колір, адже він їй дуже подобається. Також артистка поділилася, з чим він у неї асоціюється.

"Ви часто мене засуджуєте за те, що я вічно в чорному. А мені подобається! Чорний - колір завершеності. Він вбирає в себе все і висловлює ідею абсолюту! Колір розкоші і елегантності, загадковості і містики. А ще, я тут згадала, в чорному:

прапори анархістів і нігілістичних союзів

прапор піратів

колір ряс послушників і черниць

Коко Шанель і її легендарне маленьке чорне плаття

загадкова картина Малевича "Чорний квадрат"

І ще безліч всього прекрасного і дивного пов'язано з цим кольором! І моє відео до речі теж. Погодьтеся, накидка кольору банальної фуксії сюди б не підійшла", - написала виконавиця.

Більшість підписників погодилися зі співачкою і залишили захоплені коментарі про гаряче відео.