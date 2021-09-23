А мені подобається! Анастасія Приходько оголила груди на камеру на зло критикам в мережі
Українська співачка Анастасія Приходько вразила шанувальників відвертим відео, на якому вона позує топлес. Таким чином співачка відреагувала на критику в мережі, а заодно ефектно показала свій улюблений колір.
Пікантний ролик був опублікований на Instagram-сторінці знаменитості.
Так, Приходько зображена на тлі піщаної гори з оголеним торсом і хусткою у вигляді тюрбана на голові. Вона накидає на плечі напівпрозору чорну хустку, стоячи спиною до камери, після чого повільно повертається.
У публікації Анастасія поскаржилася на часту критику через її одяг і заявила, що носила і буде носити чорний колір, адже він їй дуже подобається. Також артистка поділилася, з чим він у неї асоціюється.
"Ви часто мене засуджуєте за те, що я вічно в чорному. А мені подобається! Чорний - колір завершеності. Він вбирає в себе все і висловлює ідею абсолюту! Колір розкоші і елегантності, загадковості і містики. А ще, я тут згадала, в чорному:
- прапори анархістів і нігілістичних союзів
- прапор піратів
- колір ряс послушників і черниць
- Коко Шанель і її легендарне маленьке чорне плаття
- загадкова картина Малевича "Чорний квадрат"
І ще безліч всього прекрасного і дивного пов'язано з цим кольором! І моє відео до речі теж. Погодьтеся, накидка кольору банальної фуксії сюди б не підійшла", - написала виконавиця.
Більшість підписників погодилися зі співачкою і залишили захоплені коментарі про гаряче відео.
- Чорний це завжди стильно
- Тут все шикарно
- Офігеть, як круто! Настя - ти богиня! Шикарна
- А я особисто полюбив ВАС за чорний колір, непідробний голос, органічну груботу і душевні пісні! З усього цього і складається ні з чим незрівняний образ Анастасії Приходько!!!
- Сексуальна
- Загадковий погляд
- Груди красиві
- Вау, яка сексуальна красуня. Вам дуже чорний йде
- Вам йде будь-який колір
- Очманіти які груди. Обожнюю чорний
Нагадаємо, раніше Анастасія Приходько показала рідкісні фото з чоловіком з приводу річниці вінчання.