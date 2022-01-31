Мені все подобається: Емма Робертс – про розлучення з чоловіком, виховання сина і порівняння зі своєю знаменитою тіткою

Голлівудська актриса Емма Робертс знялася в новій фотосесії для Tatler. 30-річна дочка Еріка Робертса та племінниця Джулії Робертс розповіла про материнство, кар'єру і, зрозуміло, про те, як складалися стосунки з тіткою.

За словами дівчини, вона ніколи не намагалася використовувати славу Джулії Робертс. Навіть навпаки – на прослуховування з 8 років її водила мама.

"Я ніколи не прагнула бути нею, – сказала Емма. – Я так сильно її люблю, люблю її роботу, але я просто роблю свою справу".

Хоча часи, коли вона пропадала на знімальному майданчику, де грала Джулія, вона пам'ятає як кращі.

"Я писала ярлики на гардеробі, розставляла кисті для макіяжу і дивилася... Там можна було задавати питання без фільтрів. Ця індустрія дійсно про те, щоб вчитися на ходу".

Емма Робертс прикрасила нову обкладинку (фото: instagram.com/tatlermagazine)

На зйомках "Ерін Брокович" дівчинка пішла ще далі, примірявши костюми героїні, про що Емма розповіла в інтерв'ю 2020 року. За словами актриси, у неї "є фотографії", на яких вона приміряє вбрання Джулії з фільму і позує в трейлері гардероба.

Нагадаємо, кар'єру Емма почала у віці 9 років, знявшись у фільмі "Удар" разом з Джонні Деппом і Пенелопою Крус. Світову славу їй приніс хоррор "Американська історія жахів". Але свою нішу знайшла в комедійному жанрі.

Емма Робеотс в об'єктиві Віктора Демаршельє (фото: tatler.com)

У минулому році Емма народила первістка від свого чоловіка, голлівудського актора Гаррета Хедлунда. Правда, нещодавно в мережі з'явилися чутки, що поява на світ малюка ускладнило сімейні відносини, які і без того були нелегкими. Так що на даний момент пара знаходиться на межі розлучення.

Проте, такий стан справ не засмучує зірку. Емма зізнається, що зараз абсолютно щаслива.

"Я перебуваю в точці, де можу сказати, що, можливо, не все правильно, але мені подобається те, що я більше, ніж будь-коли. За останні два роки моє життя змінилося більше, ніж за 28 років до цього, і мені подобається, де я перебуваю в свої 30", – заявила актриса.

Емма зі своєю знаменитою тіткою (фот: instagram.com/emmaroberts)

Емма розповіла, що поява на світ сина перевернула її життя з ніг на голову в хорошому сенсі слова. І вона мріє виховати його справжнім чоловіком.

"Я хочу, щоб він був шанобливим і розумним не тільки в школі, але і в житті, – поділилася Робертс. – Зараз бути чоловіком – не те ж, що і раніше, вимоги змінюються, і я сподіваюся зробити свій внесок, виховавши дивного хлопчика, який перетворюється на дивного чоловіка".