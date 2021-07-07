Подобаюся собі, як ніколи: Єфросиніна в нижній білизні заявила про перемогу над комплексами

Українська телеведуча Маша Єфросиніна вперше зважилася на відверту зйомку в нижній білизні, а також розповіла про перемогу над комплексами і прийняття свого тіла. 42-річна зірка знялася в соціальному ролику відомого українського бренду нижньої білизни, щоб підтримати всіх жінок, які соромляться свого тіла.

Маша зізналася, що у неї було багато комплексів, які виникли ще з юності через деякі ситуації.

"У 12 років, коли у мене виросли груди, я сказала мамі, що у школу більше не піду - всіх дівчаток, хто носить бюстгальтери, хлопці обзивають коровами з дойками... В 15 років під час уроку вчитель танців кричав на всіх нас, що ми жирні... В 19 років під час сексу хлопець сказав мені, що ніколи до цього не спав з товстухою.. Далі ви все більш-менш знаєте: про зайву вагу, про пересуди, про схуднення і про те, як я не люблю цю тему", - почала розповідь Єфросиніна.

Ведуча згадала свої старі інтерв'ю і зазначила, що ця історія і зйомка - про шлях до прийняття свого тіла.

"Мій стиль в одязі називали чернечим. Я ж, застібаючись на всі гудзики, парирувала це витонченою, як мені здавалося, фразою: "сексуальність в очах, а не в одязі"... До сих пір мені трапляються мої ж інтерв'ю, де я стверджую, що ніколи не знімуся в білизні. Але ця історія не про першу оголену зйомку в моєму житті, а про мій шлях до свого тіла. Тіла, яке зі мною пережило ВСЕ, яке пробачило мені катування над ним і ненависть. Тіла, яке в один момент сказало мені: "або давай полюбимо один одного, або все, що ти робиш з нами - тупа і бездарна трата твого безцінного життя", - поділилася Маша.

Зараз вона змогла перемогти свої комплекси і полюбити своє тіло і хотіла б допомогти всім дівчатам домогтися цього.

"Сьогодні я подобаюся собі, як ніколи, навіть бачачи, що я далека від модельних стандартів.. Як тільки я прийняла свої особливості, перестала думати про те, як реагують оточуючі на мою турботу про себе і бачення себе, моє тіло стало моїм кращим союзником, і воно стало гарнішати! Знаю, що в примірювальних магазинів по всій Україні тисячі таких дівчат, якою була я ще кілька років тому - невпевнених у собі, що дивляться з жахом на себе в дзеркалі, забули про те, що знищена кимось самооцінка - це не вирок! І ось сьогодні я з гордістю зізнаюся вам у своїй перемозі над комплексами .. І простягаю руку кожній з вас, хто переживає те ж, що і я багато років свого життя!"- заявила Єфросиніна.

Маша Єфросиніна більше не соромиться свого тіла (фото: instagram.com/mashaefrosinina)