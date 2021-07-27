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Не подобаються самозакохані: "Холостячка" Огневич розкрила, якого чоловіка шукає

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Вівторок 27 липня 2021 15:33
Не подобаються самозакохані: "Холостячка" Огневич розкрила, якого чоловіка шукає Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Марина Настевич

Вже скоро на екрани вийде 2-й сезон шоу "Холостячка", де чоловіки боротимуться за серце чарівної української співачки Злати Огневич. Перед виходом проекту артистка розповіла, якого чоловіка вона хотіла б знайти, а також чого не сприймає у відносинах.

Одкровення головної героїні "Холостячки 2" з'явилися на Instagram-сторінці проекту.

Говорячи про ідеал чоловіка, Злата зізналася, що він якраз таки не повинен бути ідеальним.

"Головне для мене в людині, в чоловікові - це те, щоб він не був ідеальним. Тому що це буде нецікаво.Мені подобаються чоловіки, сповнені жаги до життя. Мені подобаються чоловіки, які обожнюють подорожувати, вести активний спосіб життя. Мені дуже імпонує наявність інтелекту і, звичайно ж, почуття гумору", - поділилася співачка.

А ось що її точно відштовхне - це самозакоханість обранця.

"Мені не подобаються самозакохані чоловіки. Ось цю рису характеру (я назвала б її пороком) я не змогла б прийняти. І якщо він буде вживати якісь наркотики, то це теж мені не близько. Все інше можна прийняти", - зізналася Огневич.

Не подобаються самозакохані: &quot;Холостячка&quot; Огневич розкрила, якого чоловіка шукає

Крім того, артистці хотілося б, щоб її чоловік підтримував її творчість і не боявся популярності. А такі випадки в житті Злати вже бували.

"Я стикалася з тими моментами, коли мій хлопець просто сказав мені:" Знаєш, я так подумав, ми не зможемо з тобою зустрічатися, тому що будуть говорити, що це хлопець Злати Огневич!". Я думаю, що все це маячня. Тому що якщо людина самодостатня, успішна, сильна, то вона не перейматиметься такою темою, що вона мій хлопець", - вважає виконавиця.

Власництво у відносинах вона також вважає неприйнятним.

"Також був хлопець, який казав, що він не прийме моєї кар’єри, адже в мене є шанувальники, які будуть залицятися, дарувати квіти. А він хоче, щоб я належала тільки йому. Я вважаю, що це якийсь людський егоїзм. Це навіть не про стосунки. Як одна людина може належати іншій? Я не річ. Я жива особистість. Я не можу нікому належати взагалі", - зазначила нова "Холостячка".

Не подобаються самозакохані: &quot;Холостячка&quot; Огневич розкрила, якого чоловіка шукаєЗлата Огневич розповіла про свій ідеал чоловіка (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Раніше ми писали, що "Холостячка" Злата Огневич підкорила апетитними формами в купальнику.

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