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Потрібно фігачити: Сумська всерйоз задумалася над поверненням в "Танці з зірками"

Новость на русском → Вівторок 27 жовтня 2020 17:58
Потрібно фігачити: Сумська всерйоз задумалася над поверненням в "Танці з зірками" Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)
Автор: Ольвія Агаркова

Актриса подумує над тим, щоб взяти участь у проекті в наступному році

Ольга Сумська через 14 років після своєї участі в шоу "Танці з зірками" знову увірвалася на головний паркет країни. В цей раз актрисі дісталася важлива місія. Вона склала на паркеті компанію парі Дар'ї Петрожицької та Ігоря Гелуненко. Після виступу тріо шанувальники "Роксолани" заговорили про її повернення на головний паркет країни, адже їм дуже сподобалося модерн тріо.

Схоже, актриса і сама не проти випробувати свої сили знову і поборотися за перемогу в шоу, але вже в наступному році. Про це Ольга поміркувала в Instagram. Вона поділилася фото з закулісся, на яких позувала одна і в компанії своїх танцювальних партнерів.

"Спасибі всій команді "Танців" за це фантастичне натхнення на паркеті і незабутню атмосферу! Друзі мої, як думаєте, чи варто мені в наступному сезоні спробувати свої сили і згадати, як кажуть? Ось Юра Горбунов каже, що не треба, але так хочеться... Ех ... Тому що потрібно фігачити, як сказала Даша, день і ніч... Але хіба нас цим злякаєш!" - поділилася своїми міркуваннями і бойовим настроєм актриса.

Потрібно фігачити: Сумська всерйоз задумалася над поверненням в &quot;Танці з зірками&quot;

Потрібно фігачити: Сумська всерйоз задумалася над поверненням в &quot;Танці з зірками&quot;

Потрібно фігачити: Сумська всерйоз задумалася над поверненням в &quot;Танці з зірками&quot;

Потрібно фігачити: Сумська всерйоз задумалася над поверненням в &quot;Танці з зірками&quot;

Потрібно фігачити: Сумська всерйоз задумалася над поверненням в &quot;Танці з зірками&quot;

Потрібно фігачити: Сумська всерйоз задумалася над поверненням в &quot;Танці з зірками&quot;

Ольга Сумська вирішила знову випробувати удачу на "Танцях з зірками" (фото: instagram.com/olgasumska)

Шанувальники актриси підтримали її сміливу ідею і запевнили, що у Ольги все вийде.

  • Оля, неймовірна, яскрава, дуже красива
  • Олічка, неймовірна! Я думаю, варто, я чекала тебе в цих Танцях і впевнена, тебе неможливо налякати тим, що треба "фігачити", ти даси всім жару!
  • Оля, звичайно потрібно! Дуже хочеться побачити вас в Танцях!
  • Звичайно, варто. Ви прекрасна актриса, і думаю, що ви і танцюєте теж класно!
  • Обов'язково спробуйте, хто знає, чи випаде ще такий шанс!

Нагадаємо, що раніше Дар'я Петрожицька висловилася про виліт з шоу "Танці з зірками 2020".

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