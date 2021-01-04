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Мені потрібно переспати з цим: Олегу Виннику вручили несподівану премію

Новость на русском → Понеділок 04 січня 2021 09:19
Мені потрібно переспати з цим: Олегу Виннику вручили несподівану премію Олегу Виннику вручили несподівану премію (фото: facebook.com.Olegg Vynnyk.official)
Автор: Людмила Жукова

Секс-символ українського шоу-бізнесу Олег Винник отримав незвичайні новорічні подарунки. По-перше, йому подарували кепку у вигляді маски вовка, а по-друге, нагородили його дуже неординарною премією під назвою "Наймасштабніший поцілунок року". Співак зніяковіло зізнався, що не чув про існування такої премії.

"Дякую. Кепка. Поцілунок. Мені потрібно переспати з цим. Якось все зважити", висловив свою подяку співак.

Артист поділився своїми планами на 2021 рік. За його словами, справ у новому році у нього буде багато.

"Все-таки відчуваю, що 2021 рік - це мій рік. Все віддам для того, щоб було щастя сповна, без дистанції, щоб я бачив сповна усмішки", - сказав виконавець.

Олег Винник нагороджений незвичайною премією

Як ми раніше писали, Олег Винник вирішив спробувати себе в нових амплуа і пообіцяв вже в 2021 році порадувати своїх фанів приємними сюрпризами.

Раніше ми писали, що Олег Винник наразився на жорстку критику за участь у шоу "Голос країни".

Нагадаємо також, що поп-король естради нещодавно потрапив в рейтинг найбільш високооплачуваних артистів України.

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