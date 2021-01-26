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В облягаючих джинсах: 54-річна Сальма Хайєк захопила стрункою фігурою

Новость на русском → Великобританія, Вівторок 26 січня 2021 20:19
В облягаючих джинсах: 54-річна Сальма Хайєк захопила стрункою фігурою Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)
Автор: Lite

Сальма Хайєк славиться своїм умінням надихнути послідовувачів своєю красою і позитивом. З роками спекотна актриса не розгубила ні чарівності, ні почуття смаку і гумору. А тому прагне дати заряд бадьорості і гарного настрою всім фоловерам щодня. Останній пост в блозі знаменитості присвячений її зимовому луку, а також став приводом ще раз згадати меми з Берні Сандерсом, які гуляють по мережі вже не один тиждень.

В облягаючих джинсах: 54-річна Сальма Хайєк захопила стрункою фігуроюСальма Хайєк обожнює жартувати (фото: instagram.com/salmahayek)

Сальма приміряла облягаючі джинси, які підкреслили її стрункі стегна, а також білий светр з поздовжніми косами. Образ доповнили об'ємний шарф і шапка, а також сині сонцезахисні окуляри. Хайєк вирушила в такому вбранні на прогулянку зі своїми вихованцями: двома собаками і совою. Також на її знімку красується і сенатор, який після інавгурації президента США став головним героєм публікацій практично всіх активних користувачів мережі.

"В Лондоні пішов сніг, я вибігла пограти зі своїми собаками і совою і вгадайте, хто з'явився... #berniesanders", - написала актриса. Фанати почали коментувати фото, не тільки відзначаючи веселий колаж, але й дивуючись, що актриса тримає таких тварин.

Нагадаємо, раніше Сальма показувала відверті фото в купальниках.

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