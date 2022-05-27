ru ua
Пт, 27 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ у відео показали біль та горе, які ми всі пережили за останні три місяці

Новость на русском →
П'ятниця 27 травня 2022 14:03
БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ у відео показали біль та горе, які ми всі пережили за останні три місяці БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ зворушили новим відео (колаж: Lite)
Автор: Дмитрий Войналович

Популярний гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ показав чуттєве відео на нову пісню 24/02. У кліпі показані біль та горе, які українці пережили за останні три місяці – з моменту повномасштабного вторгнення Росії на нашу землю.

Саме ранок 24 лютого назавжди поділив життя кожної людини в Україні на "до" та "після".

На початку відео ми бачимо обстріли і руйнування, які завдає нам ворог. Але, годинник, стрілки якого йдуть у зворотній бік, намагається "відмінити" події які завдають нам болю щодня.

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ у відео показали біль та горе, які ми всі пережили за останні три місяці

Кадр з кліпу на пісню 24/02

Зруйновані будівлі у Харкові, Маріуполі, Ірпені та інших містах, по цеглинах складаються до свого первинного стану. Нам би дуже хотілось, аби усього цього, з нами ніколи не відбувалось! Проте, наступний кадр не дає втекти від жорстокої реальності і прямо каже: "Як би нас не боліло, як не горіла б душа, до славної перемоги нам дорога одна".

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ у відео показали біль та горе, які ми всі пережили за останні три місяці

Кадр з кліпу на пісню 24/02

Шлях до свободи України єдиний – зі зброєю в руках виборювати нашу державність і незалежність!

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ у відео показали біль та горе, які ми всі пережили за останні три місяці

Кадр з кліпу на пісню 24/02

Друга частина відеороботи 24/02 говорить тільки одне: віра в ЗСУ – шлях до перемоги!

"Кліп про те, як наше життя змінилось за секунди. Ми знаємо, як було: "до" 24 лютого – у кожного з нас кипіло своє життя, з мріями, планами на майбутнє. І вже знаємо яке воно "після"… Життя змінилося назавжди. Та, не зважаючи ні на що, ми віримо в ЗСУ і знаємо, що після нашої Перемоги буде міцна, вільна та, справді, незалежна держава", – коментує відео фронтмен БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець.

Раніше ми писали, що 67-річний батько Тіни Кароль зі зброєю став на захист України.

Також поп-зірка Ірина Білик показала свій дім у селі Березівка Бучанського району після того, як там жили російські окупанти.

Читайте LITE в Google News
Сергей Танчинец
STYLER
Ці прості поради допоможуть вам уберегти гроші під час інфляції
Ці прості поради допоможуть вам уберегти гроші під час інфляції