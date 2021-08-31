Оголена біля басейну: Сніжана Бабкіна приголомшила пікантним фото

На ньому Сніжана сидить на краю басейну спиною до камери. На її оголену спину красиво падає тінь від дерева, створюючи на ній ефектні візерунки. Відзначимо, що Бабкіна може похвалитися підтягнутою фігурою.

Сніжана Бабкіна вразила відвертим фото - вона повністю оголилася (фото: instagram.com. snezhana babkina)

Раніше вона відверто розповіла в блозі про своє життя, починаючи з дитинства, про падіння і злети, а також про життя з чоловіком Сергієм. Торкнулася вона і теми його зрад, про які Бабкін сам розповів.

У публікації Сніжана подякувала своїм шанувальникам, які стежили за її історією та підтримували її.

"Я оголила перед ВАМИ своє життя з початку до моменту тут і зараз. Ох, дівчатка, хлопчики ... я довго сумнівалася, чи викладати мою історію сюди, в особистий блог. Але не пошкодувала. Це були дуже емоційні 3 дні! 3 дні Вашого і мого усвідомлення", - поділилася актриса.

Бабкіна також заявила, що пишається собою і своїм чоловіком.

"Я хочу ще раз сказати вам спасибі, що не соромитеся мені писати. За ці три дні я отримала понад 700 повідомлень з абсолютно різною думкою. Але я можу з упевненістю сказати, той шлях і ті рішення, що я приймала, зміни, до яких прийшов Сергій - це наше життя. Я могла б тоді все кинути, але де б ми були зараз? Я пишаюся собою! Я пишаюся Сергієм! Я пишаюся нашою парою і тими, ким ми стали! Ми пройшли цей шлях і вийшли переможцями в грі під назвою "Життя!" - написала Сніжана.

У коментарях фоловери захоплюються красою, мудрістю і силою Бабкіної.