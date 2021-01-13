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Оголена Дорофєєва поніжилася з Дантесом у ванній серед тропіків: дуже спекотно

Новость на русском → Балі, Середа 13 січня 2021 16:45
Оголена Дорофєєва поніжилася з Дантесом у ванній серед тропіків: дуже спекотно Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Lite

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес радують шанувальників свіжими новинами з Балі, де пара «зимує». Так, поки на вулиці йде дощ, закохані вирішили не витрачати час даремно – вони вирушили на масаж і порелаксували у величезному чані-ванній з екзотичними квітами.

Ефектними спокусливими знімками співак поділився в Instagram. На першому фото изобрежане Надя, яка прикрила оголене тіло квітами – фото вийшло настільки живим і барвистим, що більше нагадує листівку. А ось другий кадр – справа рук співачки. Вона показала, як бачить свого чоловіка.

"Нас м'яли 2 години, потім робили скраб. Тепер миють у ванні з шикарним видом", - розповів про програму-максимум Вова.

Оголена Дорофєєва поніжилася з Дантесом у ванній серед тропіків: дуже спекотно

Оголена Дорофєєва поніжилася з Дантесом у ванній серед тропіків: дуже спекотно

Надя і Вова після масажу поніжилися у ванній (фото: instagram.com/vladimirdantes)

"Ми бачимо себе не так, як інші. Наводжу приклад різних поглядів. Вважаю, що я сильно не допрацював по композиції, світлу і взагалі ракурс не дуже вдало вибрав. А от Надя постаралася. Каже, що я тут дуже добре вийшов. Хто я такий, щоб їй не вірити?" - залишив інтригуючу підпис під спокусливими мальовничими кадрами Вова.

"А що не так?" - поцікавилася співачка. "Так і я не можу зрозуміти, що не так", - відреагував артист на репліку дружини. "Ой, як гарно!" - не встояла Ірина Горова.

  • Дуже кльові фото
  • Це любов
  • Шикарний
  • Дантесик, ти прекрасний
  • Який ви милий!
  • Краш та крашиха на одному фото - це дуже гаряче
  • Які ви круті, друзі
  • Романтика
  • Милашка - обояшка

Нагадаємо, що раніше Володимир і Надя розповіли про зворотній бік відпочинку на Балі.

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