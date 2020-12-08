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Оголена в джакузі: Кім Кардашьян в мікробікіні підкорила розкішним тілом

Новость на русском → США, Вівторок 08 грудня 2020 20:17
Оголена в джакузі: Кім Кардашьян в мікробікіні підкорила розкішним тілом Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Кім Кардашьян славиться своєю фігурою: апетитні стегна і груди, видатні сідниці і осина талія стали фішкою однією з найбільш знаменитих сестер родини. Тому всіляко їх підкреслювати - вже робота для бізнесвумен і багатодітної мами. Цього разу зірка особливо постаралася.

Оголена в джакузі: Кім Кардашьян в мікробікіні підкорила розкішним тіломОголена в джакузі: Кім Кардашьян в мікробікіні підкорила розкішним тіломКім підкорила мережу (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кім виклала фото з джакузі, куди вирушила в такому крихітному бікіні, наче його немає зовсім. Купальник з блискучого матеріалу зеленого кольору чудово гармоніював зі смаглявим відтінком її шкіри. Кім зробила пару кадрів, з вигідних ракурсів продемонструвавши свою знамениту фігуру.

Як завжди, свій образ зірка мережі продумала до дрібниць. Кім зробила розкішну укладку з локонами, макіяж в пісочно-коричневих тонах, не забула про сережки-кільця і білосніжний манікюр... За таку любов до деталей її, до речі, і обожнюють фолловери, завжди готові взяти приклад з інстадіви.

"Завжди знаходьте своє світло!", - написала зірка, яка на фото насолоджується променями сонця, підставивши їм своє розкішне тіло. У відповідь Кім отримала масу компліментів і захоплених коментарів.

Раніше ми писали, що Кім приміряла сукню з власним портретом, яка просто підірвала мережу.

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