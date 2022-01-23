Оголена Крістіна Агілера приголомшила розкішною фігурою і представила новий альбом

Відома американська співачка Крістіна Агілера поділилася пікантними фото, на яких постала повністю оголеною. Таким чином вона подякувала шанувальникам за позитивну реакцію на свій перший іспаномовний міні-альбом La Fuerza.

41-річна Агілера позувала в одних лише трусиках, прикривши груди руками. Вона спокусливо присіла на плетений табурет, демонструючи шикарну фігуру і апетитні пишні форми.

Довге руде волосся зірки ефектно спадало їй на спину і груди, а на обличчі був яскравий макіяж з акцентом на губи.

Крістіна Агілера позувала оголеною на відвертих кадрах (фото: instagram.com/xtina)

Відзначимо, що днями Крістіна представила іспаномовний міні-альбом La Fuerza, в який входить 6 пісень. Він є частиною трилогії, яка вийде в 2022 році.

У підписі до знімків співачка подякувала всім за підтримку і закликала не забувати, що в кожному з нас є сила.

"Відчуваю всю вашу любов до La Fuerza! Величезне спасибі всім, хто підтримував і працював над цим душевним проектом! La Fuerza (Сила)... у цій першій главі представлені різні елементи того, що означає бути сильною зараз, коли я відкрила нові частини себе як жінки, бійця, матері і творця. Ми всі маємо право відкривати себе, свою правду і володіти своєю особистою силою так, як краще для нас. Я хочу, щоб мої бійці і всі, хто чує цю музику, продовжували відчувати силу, голос і свободу. Продовжуйте відкривати себе. Завжди пам'ятайте - навіть в свої найслабкіші моменти, наскільки ви насправді сильні! Ви здатні зробити так багато і навіть більше, ніж ми іноді собі приписуємо! Я сподіваюся, що моя музика допоможе вам з'єднатися і надихнути La Fuerza всередині вас", - написала Агілера.

Разом з виходом платівки Крістіна також показала кліп на сингл Santo, знятий венесуельським режисером Нано Гомесом.