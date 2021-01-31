Оголена і без макіяжу: Дантес показав, як поніжився з Дорофєєвою у ванній
Надя Дорофєєва та Володимир Дантес не так давно повернулися після відпочинку на Балі в заснеженый Київ. За зізнанням співачки, ця відпустка стала однією з кращих в її житті. Серед іншого, пара встигла відвідати спеціальний сеанс масажу, після чого поніжилась у величезній ванні-чані з пелюстками екзотичних квітів. Звичайно ж, закохані влаштували пікантний романтичний фотосет. Володимир вирішив поділитися приємними споминаи з підисниками, і показав досить відверте фото з оголеною дружиною.
На знімку в Instagram співак показав оголену Надю без макіяжу з квітами у волоссі. Він завбачливо прикрив її голі груди рукою. Сам Володимир також ніжиться у воді без одягу.
"Всім поцілунок від Наді і здивоване веснянкове обличчя від мене", - підписав пікантне фото Дантес.
Надя і Вова поніжилися у ванній на Балі (фото: instagram.com/vladimirdantes)
"У тебе там гола Дорофєєва, а ти дивишся на нас?" – поцікавився у Дантеса актор Арсеній Попов. "Краши", - описав пікантний знімок друг зіркової пари, блогер Ян Гордієнко, який також відпочивав з артистами на Балі. Чоловіча частина підписників щиро позаздрила Володимиру, також шанувальники захоплювалися романтичним і відвертим кадром закоханих.
- Дуже красива і талановита пара
- Дуже харизматичний чоловік, взагалі класна пара
- Я думаю, що неможливо знайти більш красиву пару, ніж ви двоє ... І я говорю не тільки про естетику
- Які ви класні
- Ризиковий хлопець ти, Володя, такі фотки викладати
- Прекрасні. Романтика
- Ви такі чудові
- Солодка парочка
- Кожен мріє опинитися на місці Дантеса
Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва прогулялася по снігу в одному халаті.