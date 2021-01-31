ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Оголена і без макіяжу: Дантес показав, як поніжився з Дорофєєвою у ванній

Новость на русском → Неділя 31 січня 2021 09:58
Оголена і без макіяжу: Дантес показав, як поніжився з Дорофєєвою у ванній Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Lite

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес не так давно повернулися після відпочинку на Балі в заснеженый Київ. За зізнанням співачки, ця відпустка стала однією з кращих в її житті. Серед іншого, пара встигла відвідати спеціальний сеанс масажу, після чого поніжилась у величезній ванні-чані з пелюстками екзотичних квітів. Звичайно ж, закохані влаштували пікантний романтичний фотосет. Володимир вирішив поділитися приємними споминаи з підисниками, і показав досить відверте фото з оголеною дружиною.

На знімку в Instagram співак показав оголену Надю без макіяжу з квітами у волоссі. Він завбачливо прикрив її голі груди рукою. Сам Володимир також ніжиться у воді без одягу.

"Всім поцілунок від Наді і здивоване веснянкове обличчя від мене", - підписав пікантне фото Дантес.

Оголена і без макіяжу: Дантес показав, як поніжився з Дорофєєвою у ванній

Надя і Вова поніжилися у ванній на Балі (фото: instagram.com/vladimirdantes)

"У тебе там гола Дорофєєва, а ти дивишся на нас?" – поцікавився у Дантеса актор Арсеній Попов. "Краши", - описав пікантний знімок друг зіркової пари, блогер Ян Гордієнко, який також відпочивав з артистами на Балі. Чоловіча частина підписників щиро позаздрила Володимиру, також шанувальники захоплювалися романтичним і відвертим кадром закоханих.

  • Дуже красива і талановита пара
  • Дуже харизматичний чоловік, взагалі класна пара
  • Я думаю, що неможливо знайти більш красиву пару, ніж ви двоє ... І я говорю не тільки про естетику
  • Які ви класні
  • Ризиковий хлопець ти, Володя, такі фотки викладати
  • Прекрасні. Романтика
  • Ви такі чудові
  • Солодка парочка
  • Кожен мріє опинитися на місці Дантеса

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва прогулялася по снігу в одному халаті.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Надя Дорофеєва Владимир Дантес
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Протести в Росії через Навального: що відомо
Анна Березинаредактор стрічки новин Протести в Росії через Навального: що відомо