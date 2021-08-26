Оголена в піні: Настя Каменських подражнила мережу пікантним фото з ванної
Після схуднення Настя Каменських цілком задоволена своєю фігурою і з задоволенням демонструє її в мережі. Так, співачка подражнила фанатів пікантним фото з ванної, на якому постала повністю оголеною.
Відповідний знімок був опублікований в Instagram-акаунті знаменитості.
Артистка вирішила трохи розслабитися і влаштувала собі "пінну вечірку". 34-річна Каменських зображена, коли сидить у ванні без одягу і макіяжу, а її тіло прикривають лише пластівці піни. При цьому артистка грайливо посилає повітряний поцілунок.
"Як приємно в такому насиченому графіку знайти хвилинку, щоб трохи розслабитися і приділити трохи часу собі. Ну а тепер погнали далі, робота нон-стоп", - поділилася Настя.
Настя Каменських розслабилася оголеною в пінній ванні (фото: instagram.com/kamenskux)
Підписники не проошли повз - вони оцінили красу співачки, а також звернули увагу на ремонт у ванній.
- Красунька
- Тепер я знаю, який ремонт хочу у ванній кімнаті
- Найгарніша
- Красоточка. Ти просто чудова!
- Дуже гарно
- Красуня
- Настя, ти повністю оголена? А як же Потап?
- Пінна вечірка
- Естетика
- Ухх, краса
- Нереальна
- Ну просто красуня Русалка
Раніше ми писали, що старший син Осадчої заспівав дуетом з Каменських на дні народження Горбунова - в мережі з'явилося яскраве відео незвичайного дуету.