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Оголена в піні: Настя Каменських подражнила мережу пікантним фото з ванної

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Києва, Четвер 26 серпня 2021 12:32
Оголена в піні: Настя Каменських подражнила мережу пікантним фото з ванної Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Марина Настевич

Після схуднення Настя Каменських цілком задоволена своєю фігурою і з задоволенням демонструє її в мережі. Так, співачка подражнила фанатів пікантним фото з ванної, на якому постала повністю оголеною.

Відповідний знімок був опублікований в Instagram-акаунті знаменитості.

Артистка вирішила трохи розслабитися і влаштувала собі "пінну вечірку". 34-річна Каменських зображена, коли сидить у ванні без одягу і макіяжу, а її тіло прикривають лише пластівці піни. При цьому артистка грайливо посилає повітряний поцілунок.

"Як приємно в такому насиченому графіку знайти хвилинку, щоб трохи розслабитися і приділити трохи часу собі. Ну а тепер погнали далі, робота нон-стоп", - поділилася Настя.

Оголена в піні: Настя Каменських подражнила мережу пікантним фото з ванної

Настя Каменських розслабилася оголеною в пінній ванні (фото: instagram.com/kamenskux)

Підписники не проошли повз - вони оцінили красу співачки, а також звернули увагу на ремонт у ванній.

  • Красунька
  • Тепер я знаю, який ремонт хочу у ванній кімнаті
  • Найгарніша
  • Красоточка. Ти просто чудова!
  • Дуже гарно
  • Красуня
  • Настя, ти повністю оголена? А як же Потап?
  • Пінна вечірка
  • Естетика
  • Ухх, краса
  • Нереальна
  • Ну просто красуня Русалка

Раніше ми писали, що старший син Осадчої заспівав дуетом з Каменських на дні народження Горбунова - в мережі з'явилося яскраве відео незвичайного дуету.

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