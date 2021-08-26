Оголена в піні: Настя Каменських подражнила мережу пікантним фото з ванної

Після схуднення Настя Каменських цілком задоволена своєю фігурою і з задоволенням демонструє її в мережі. Так, співачка подражнила фанатів пікантним фото з ванної, на якому постала повністю оголеною.

Артистка вирішила трохи розслабитися і влаштувала собі "пінну вечірку". 34-річна Каменських зображена, коли сидить у ванні без одягу і макіяжу, а її тіло прикривають лише пластівці піни. При цьому артистка грайливо посилає повітряний поцілунок.

"Як приємно в такому насиченому графіку знайти хвилинку, щоб трохи розслабитися і приділити трохи часу собі. Ну а тепер погнали далі, робота нон-стоп", - поділилася Настя.

Настя Каменських розслабилася оголеною в пінній ванні (фото: instagram.com/kamenskux)

Підписники не проошли повз - вони оцінили красу співачки, а також звернули увагу на ремонт у ванній.