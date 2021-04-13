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Оголена у ванній: Ешлі Грем показала "чесне" фото без обробки і фільтрів

Новость на русском → США, Вівторок 13 квітня 2021 18:31
Оголена у ванній: Ешлі Грем показала "чесне" фото без обробки і фільтрів Ешлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)
Автор: Lite

Ешлі Грем відома вмінням провокувати публіку сміливими витівками. 33-річна модель обожнює показувати правдиві фото, на яких неозброєним оком видно целюліт, розтяжки і складки. Таким чином дівчина нагадує про красу неідеального тіла і важливість любити себе без "фільтрів".

Новий знімок, викладений у сторіз її Instagram, Ешлі знову присвятила пристрасті до голих фото без прикрас.

Грем виклала в сторіз особистого блогу короткий ролик, де займається спортом зі своїм тренером. Модель прокачує м'язи на тренажерах, не шкодуючи сил. Варто відзначити, що останнім часом Ешлі стала набагато більш стрункою. Як видно, це входило в плани пишнотілої красуні. Бо ж її брання також стали більш спокусливими.

Оголена у ванній: Ешлі Грем показала &quot;чесне&quot; фото без обробки і фільтрівЕшлі Грем на новому фото (фото: instagram.com/ashleygraham)

Після тренування модель вирушила в душ і зробила фото в оголеному вигляді. На знімку добре видно розтяжки, які Ешлі і не думала ретушувати, а також неголені пахви. Оскільки фото з'явилося в зникаючих сторіз, прокоментувати його фанати не змогли. Але вони б точно залишилися в захваті!

Нагадаємо, не так давно своєї більш стрункою фігурою підкорила ще одна модель - Барбара Палвін. Але таке перевтілення оцінили не всі фанати. Багато з них зізналися, що любили її саме за пишні форми.

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