Оголена у ванній: Ешлі Грем показала "чесне" фото без обробки і фільтрів

Ешлі Грем відома вмінням провокувати публіку сміливими витівками. 33-річна модель обожнює показувати правдиві фото, на яких неозброєним оком видно целюліт, розтяжки і складки. Таким чином дівчина нагадує про красу неідеального тіла і важливість любити себе без "фільтрів".

Новий знімок, викладений у сторіз її Instagram , Ешлі знову присвятила пристрасті до голих фото без прикрас.

Грем виклала в сторіз особистого блогу короткий ролик, де займається спортом зі своїм тренером. Модель прокачує м'язи на тренажерах, не шкодуючи сил. Варто відзначити, що останнім часом Ешлі стала набагато більш стрункою. Як видно, це входило в плани пишнотілої красуні. Бо ж її брання також стали більш спокусливими.

Ешлі Грем на новому фото (фото: instagram.com/ashleygraham)

Після тренування модель вирушила в душ і зробила фото в оголеному вигляді. На знімку добре видно розтяжки, які Ешлі і не думала ретушувати, а також неголені пахви. Оскільки фото з'явилося в зникаючих сторіз, прокоментувати його фанати не змогли. Але вони б точно залишилися в захваті!