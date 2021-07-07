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Зразкова матуся: Ембер Херд розчулила мережу відео з новонародженою дочкою

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США, Середа 07 липня 2021 22:24
Зразкова матуся: Ембер Херд розчулила мережу відео з новонародженою дочкою Ембер Херд (фото: instagram.com/amberheard)
Автор: RBC.UA

Ембер Херд, яка нещодавно стала вперше стала мамою, схоже, не збирається ховати дитину і закривати малюку обличчя стікером. Актриса відразу ж опублікувала знімок разом із заявою про свій новий статус.

А тепер запостила нове відео, на якому малеча разом з мамою постала в домашній затишній обстановці.

35-річна Ембер Херд тримає свою дочку, яку назвала Уна Пейдж, на колінах. А сама в цей час п'є фруктовий смузі. Дівчинку екс-кохана Джонні Деппа одягла в забавнй блідо-жовтий костюмчик, а сама вибрала трикотажний топ, доповнивши ібрання пов'язкою. На передньому плані в кадрі добре видно овочі та фрукти. Що ж, Ембер, яка раніше обожнювала тусовки і зухвалі витівки, здається, перетворилася практично в зразкову матусю!

Зірці явно подобається бути мамою (відео: instagram.com/amberheard)

Нагадаємо, малятко з'явилося на світ 8 квітня 2021-го року за допомогою послуг сурогатної матері. Ембер пояснила, що такий спосіб вибрала з важливої причини: вона хотіла показати, що материнство не обов'язково передбачає заміжжя і пошук відповідного партнера. Херд зізналася, що давно збиралася зробити це, ще 4 роки тому зважившись спробувати себе в новій ролі.

Зразкова матуся: Ембер Херд розчулила мережу відео з новонародженою дочкоюЕмбер Херд з донькою (фото: instagram.com/amberheard)

Ембер Херд, яка виграла в суді у справі про домашнє насильство у колишнього чоловіка, зараз щаслива у відносинах з кінооператором Б'янкою Буті. Пара зблизилася в розпал судових розглядів з Джонні Деппом.

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