Зразкова матуся: Ембер Херд розчулила мережу відео з новонародженою дочкою
Ембер Херд, яка нещодавно стала вперше стала мамою, схоже, не збирається ховати дитину і закривати малюку обличчя стікером. Актриса відразу ж опублікувала знімок разом із заявою про свій новий статус.
А тепер запостила нове відео, на якому малеча разом з мамою постала в домашній затишній обстановці.
35-річна Ембер Херд тримає свою дочку, яку назвала Уна Пейдж, на колінах. А сама в цей час п'є фруктовий смузі. Дівчинку екс-кохана Джонні Деппа одягла в забавнй блідо-жовтий костюмчик, а сама вибрала трикотажний топ, доповнивши ібрання пов'язкою. На передньому плані в кадрі добре видно овочі та фрукти. Що ж, Ембер, яка раніше обожнювала тусовки і зухвалі витівки, здається, перетворилася практично в зразкову матусю!
Зірці явно подобається бути мамою (відео: instagram.com/amberheard)
Нагадаємо, малятко з'явилося на світ 8 квітня 2021-го року за допомогою послуг сурогатної матері. Ембер пояснила, що такий спосіб вибрала з важливої причини: вона хотіла показати, що материнство не обов'язково передбачає заміжжя і пошук відповідного партнера. Херд зізналася, що давно збиралася зробити це, ще 4 роки тому зважившись спробувати себе в новій ролі.
Ембер Херд з донькою (фото: instagram.com/amberheard)
Ембер Херд, яка виграла в суді у справі про домашнє насильство у колишнього чоловіка, зараз щаслива у відносинах з кінооператором Б'янкою Буті. Пара зблизилася в розпал судових розглядів з Джонні Деппом.