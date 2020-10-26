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Обтягуючі шкіряні штани і високий каблук: Лобода захопила мережу спокусливим луком

Новость на русском → Понеділок 26 жовтня 2020 09:45
Обтягуючі шкіряні штани і високий каблук: Лобода захопила мережу спокусливим луком Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial/)
Автор: Lite

Лобода показала, як носити трендові шкіряні штани

Світлана Лобода днями захопила мережу ідеальною фігурою в чорному бікіні. Але, мабуть, прийшла осінь, так що співачка вирішила одягнутися: на цей раз Світлана показала у своєму мікроблозі стильний лук.

Чорні обтягуючі шкіряні штани, високий каблук, широкий ремінь, блузка з спокусливими зав'язками-"краваткою" і піджак в червону клітку, співачка позує на сходах поруч з книжковою полицею.

Обтягуючі шкіряні штани і високий каблук: Лобода захопила мережу спокусливим луком
Не тільки красива, але й розумна (фото: instagram.com/lobodaofficial/)

Лобода своїм знімком ніби говорить: шикарна зовнішність і розум цілком сумісні. Співачка підписала свій знімок рядками з вірша.

"Вибачте, а бібліотека до скількох?, "Яка ви красива", "Вимагаємо ще більше фото з цієї чудової фотосесії", "Воу-воу-воу, легше! Фотосесія крута! Ви ще крутіше", "Шикарна", - захопилися шанувальники співачки.

Нагадаємо, що Світлана Лобода ретельно оберігає особисте життя. Про те, хто ж батько її молодшої дочки Тільди, шанувальники гадають досі. Не дивно, що співачці приписують романи і шукають підтвердження її відносин з чоловіками, з якими тісно спілкується співачка. Так, серед них опинився і відомий грузинський та український модельєр Бичолла Тетрадз. Нещодавно він розповів про те, що ж насправді його пов'язує з артисткою.

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