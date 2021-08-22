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В обіймах коханого: Лілія Ребрик підкорила ніжністю з чоловіком на тлі яскравого заходу сонця

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Неділя 22 серпня 2021 14:21
В обіймах коханого: Лілія Ребрик підкорила ніжністю з чоловіком на тлі яскравого заходу сонця Лілія Ребрик та Андрій Дикий (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Марина Настевич

Українська телеведуча і актриса Лілія Ребрик також успішно веде свій блог, в якому ділиться корисними порадами в сфері кулінарії або ж відносин, а також показує повсякденні моменти свого життя і кохану сім'ю. Так, артистка з чоловіком Андрієм Диким вирушили на прогулянку на заході сонця і не стримали почуттів перед об'єктивом камери.

Романтичними фото в обіймах коханого Лілія поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Для вечірнього променаду ведуча вибрала білосніжну сукню в підлогу і білі кросівки. Волосся вона залишила розпущеним, а також зробила ніжний макіяж і доповнила лук масивними круглими сережками. Її чоловік же був у джинсах і коричневій сорочці.

Зіркова парочка ефектно позувала на сільській дорозі, обіймаючись і цілуючись. Компанію їм склала їх собачка Діксі, яку Ребрик тримала на руках. За їх спиною відкривається гарний вид на яскравий червоний захід сонця.

В обіймах коханого: Лілія Ребрик підкорила ніжністю з чоловіком на тлі яскравого заходу сонцяВ обіймах коханого: Лілія Ребрик підкорила ніжністю з чоловіком на тлі яскравого заходу сонцяВ обіймах коханого: Лілія Ребрик підкорила ніжністю з чоловіком на тлі яскравого заходу сонця

Як зазначила у підписі Лілія, автором барвистих фото став її співведучий на каналі "Україна" Анатолій Анатоліч.

В обіймах коханого: Лілія Ребрик підкорила ніжністю з чоловіком на тлі яскравого заходу сонцяВ обіймах коханого: Лілія Ребрик підкорила ніжністю з чоловіком на тлі яскравого заходу сонця

Лілія Ребрик та Андрій Дикий влаштували романтичну зйомку на заході сонця (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"...і нехай навколо вас буде кольорово! Затишного та душевного вечора вам... Яскравого! Унікального! Радісного!" - написала Ребрик.

Підписники ведучої оцінили красиві кадри і засипали її теплими відгуками в коментарях.

  • Дуже красиво на тлі малинового заходу! Молодець Анатоліч, супер фотограф!
  • Небо - нереальне
  • Гарнючі!! Дякуємо, "Дика сімейка", любимо Вас!!!
  • Ви такі милі, нехай ваша Дика сімейка завжди буде щаслива
  • Неймовірні
  • Вам з один одним пощастило! Супер
  • Які ж ви гарненькі
  • Які ви гарні
  • Найкраща сім'я України.

Нагадаємо, раніше господарська Лілія Ребрик поділилася секретним рецептом солодких яблук на Спас.

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