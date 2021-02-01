Чарівна: Лілія Ребрик в червоному піджаку вразила фанатів красою

Українська ведуча Лілія Ребрик не проти яскравих і викликаючих образів: наприклад, вона не раз поставала перед глядачами у вбраннях з відвертим декольте. Лілія не боїться ревнощів чоловіка Андрія Дикого.

Нещодавно вона виставила у своєму Instagram фото з українським співаком і наставником у проекті "Голос країни" Олегом Вінником. Парочка посміхається і обіймається, але у підписі Лілія попередила, що між ними нічого немає - і Андрієві не варто хвилюватися, серце ведучої належить тільки йому.

І ось - новий відвертий образ. Лілія демонструє лук в яскраво-червоному піджаку. Червоні губи і манікюр в тон всьому образу - Ребрик захопила своєю красою шанувальників і нагадала їм з'їсти щось смачне.

"Впевнено починаємо новий робочий тиждень. І не відмовте сьогодні собі в солоденькому. Офіційно - можна! Міжнародний день десерту! День шоколаду! Гріх не побалувати себе смаколиком", - дала дозвіл ведуча.

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

Шанувальники назвали Лілію чарівною красунею і написали в коментарях, що смачного вони сьогодні з'їдять в честь такого дня.

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