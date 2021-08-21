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"Дуже переживаю": схвильована Єфросиніна розчулилася через сина і зробила зізнання про нього

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Субота 21 серпня 2021 15:38
"Дуже переживаю": схвильована Єфросиніна розчулилася через сина і зробила зізнання про нього Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Ольвія Агаркова

Маша Єфросиніна - прекрасна і чуйна мама двох чудових дітей: дочки Нани і сина Олександра. Якщо старша дівчинка вже вилетіла з сімейного гнізда і вирушила навчатися за кордон, то хлопчик тільки-тільки випустився з дитячого садка і готується до насиченого шкільного життя. Ведуча зізнається - намагається бути для своїх дітей другом, розуміючим порадником і довірчою особою.

Так, Маша показала в Instagram сина-випускника приватного дитсадка.

Саша позує разом з гордим татом Тимуром Хромаєвим, а в руках тримає диплом. На інших фото хлопчик схожий на справжнього магістра – в синій мантії і шапочці-конфедератці.

"Здавалося, цей день ніколи не настане ... Нашому хлопцеві залишилося трохи більше тижня до першого класу. Я переживаю дуже. Як адаптується, як колектив, як буде їсти, як взагалі сприйме нове життя?"- поділилася своїми тривогами Маша.

&quot;Дуже переживаю&quot;: схвильована Єфросиніна розчулилася через сина і зробила зізнання про нього

&quot;Дуже переживаю&quot;: схвильована Єфросиніна розчулилася через сина і зробила зізнання про нього

&quot;Дуже переживаю&quot;: схвильована Єфросиніна розчулилася через сина і зробила зізнання про нього

Маша пишається своїм улюбленим синочком (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Вона розповіла, що Саша і при вступі до дитсадка проходив адаптацію. Хлопчик креативно підходив до всього, що відбувається, з цим навіть пов'язані курйозні історії, але школа – це дещо інший рівень і ступінь відповідальності. Тому його схвильована мама переживає і задається масою питань.

"В саду і "р" і купу інших літер навчили правильно вимовляти, і читати вивчився, і захопився тендітною дівчинкою Марійкою (ім'я відмінне, синок, молодець). Взагалі, ці роки в садку пролетіли легко і безтурботно, тільки на ранках у мене сльози по ліктях текли від розчулення, коли кожен раз, незважаючи на роль то жука, то пірата, то помідора, мій син все одно виходив у формі поліцейського. Але і тут в саду всі розуміли і підтримували: "він особистість і у нього є своя пристрасть, ми її поважаємо", - розповіла кумедні історії з життя маленького Саші його зіркова мама.

"Я ж готую носові хустки на 1-е вересня", - зізналася ведуча.

Нагадаємо, що раніше Маша Єфросиніна показала розкішну струнку фігуру в білизні.

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Маша Єфросиніна
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