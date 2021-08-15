"Дуже розцвіла!" Закохана Гросу в блискучому ліфі підкорила гарячим морським фотосетом
Аліна Гросу балує шанувальників фото зі спекотної курортної Одеси. Так, вона встигла відпочити з коханим Романом Полянським і показала морську романтичну кумедну спільну фотосесію. Знімки зірки в бікіні викликали захоплення у шанувальників, які відразу відзначили її хвилюючі вигини.
Настав час для нового, не менш спекотного, фотосету в купальнику, яким співачка похвалилася в Instagram.
Аліна позує на фоні морського пейзажу. На зірці - пурпурний ліф, розшитий паєтками, і чорні плавки з високою посадкою, прозорими вставками і шнурівкою з боків. Вона розташувалася на надувному матраці, прийнявши одночасно зручну і ефектну позу.
Аліна Гросу відпочила в літній Одесі (фото: instagram.com/alina_grosu)
Коментатори викупали Аліну в щирих компліментах, порівнявши її з русалочкою.
- Така класна! А яке круте поєднання - море і Аліна!
- Супер
- Русалонька
- Неймовірна
- Милаха, сексі
- Бездоганна як завжди
- Просто бомба
- Шикарна
- Дуже розцвіла Аліна
- Чудова дівчина
- Верх купальника як у русалочки Аріель
До слова, в Одесі разом з Аліною також відпочивають її батьки і молодший брат. Вся сім'я вирішила розбавити пляжний відпочинок пізнавальною культурною програмою і вирушила в знамениті одеські катакомби.
Аліна Гросу з коханим і сім'єю вирушила вивчати катакомби (фото: instagram.com/alina_grosu)
"На тому ще стилі, під землею вивчали всією сім'єю одеські катакомби. Ви знаєте, що вони найдовші в світі - 2700км?"- поділилася цікавою інформацією знаменитість.
Нагадаємо, що раніше Аліна з коханим влаштувала заплив з дельфінами і познайомилася з ласкавим морським котиком.