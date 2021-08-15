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"Дуже розцвіла!" Закохана Гросу в блискучому ліфі підкорила гарячим морським фотосетом

Новость на русском →
Одеса, Неділя 15 серпня 2021 11:02
"Дуже розцвіла!" Закохана Гросу в блискучому ліфі підкорила гарячим морським фотосетом Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)
Автор: Styler

Аліна Гросу балує шанувальників фото зі спекотної курортної Одеси. Так, вона встигла відпочити з коханим Романом Полянським і показала морську романтичну кумедну спільну фотосесію. Знімки зірки в бікіні викликали захоплення у шанувальників, які відразу відзначили її хвилюючі вигини.

Настав час для нового, не менш спекотного, фотосету в купальнику, яким співачка похвалилася в Instagram.

Аліна позує на фоні морського пейзажу. На зірці - пурпурний ліф, розшитий паєтками, і чорні плавки з високою посадкою, прозорими вставками і шнурівкою з боків. Вона розташувалася на надувному матраці, прийнявши одночасно зручну і ефектну позу.

&quot;Дуже розцвіла!&quot; Закохана Гросу в блискучому ліфі підкорила гарячим морським фотосетом

&quot;Дуже розцвіла!&quot; Закохана Гросу в блискучому ліфі підкорила гарячим морським фотосетом

Аліна Гросу відпочила в літній Одесі (фото: instagram.com/alina_grosu)

Коментатори викупали Аліну в щирих компліментах, порівнявши її з русалочкою.

  • Така класна! А яке круте поєднання - море і Аліна!
  • Супер
  • Русалонька
  • Неймовірна
  • Милаха, сексі
  • Бездоганна як завжди
  • Просто бомба
  • Шикарна
  • Дуже розцвіла Аліна
  • Чудова дівчина
  • Верх купальника як у русалочки Аріель

До слова, в Одесі разом з Аліною також відпочивають її батьки і молодший брат. Вся сім'я вирішила розбавити пляжний відпочинок пізнавальною культурною програмою і вирушила в знамениті одеські катакомби.

&quot;Дуже розцвіла!&quot; Закохана Гросу в блискучому ліфі підкорила гарячим морським фотосетом

&quot;Дуже розцвіла!&quot; Закохана Гросу в блискучому ліфі підкорила гарячим морським фотосетом

Аліна Гросу з коханим і сім'єю вирушила вивчати катакомби (фото: instagram.com/alina_grosu)

"На тому ще стилі, під землею вивчали всією сім'єю одеські катакомби. Ви знаєте, що вони найдовші в світі - 2700км?"- поділилася цікавою інформацією знаменитість.

Нагадаємо, що раніше Аліна з коханим влаштувала заплив з дельфінами і познайомилася з ласкавим морським котиком.

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Аліна Гросу
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