Черговий рекорд: Ріанна стала мільярдеркою і найбагатшою жінкою в музичній індустрії

На цьому тижні стало відомо, що видання включило її в список доларових мільярдерів - сумарний статок зірки склав $1,7 млрд.

Примітно, що більшу частину цієї суми вона отримала зовсім не завдяки пісням і кліпам, а від доходу свого бізнесу. 33-річна знаменитість заробила близько $1,4 млрд на білизняному бренді Savage x Fenty, а також б'юті-бренді Fenty.

На даний момент багатша Ріанни в світі шоу-бізнесу тільки відома американська телеведуча Опра Уінфрі. Її статок оцінюється в 2,7 млрд доларів.

Ріанна в новому статусі (фото: instagram.com/badgalriri)

Цікаво, що в цій же публікації зазначено, що компанії Ріанни більш успішні, ніж у її зірок-конкуренток. Наприклад, Kylie Cosmetics американської теледіви Кайлі Дженнер, KKW Beauty її старшої сестри Кім Кардашьян, а також Jessica Alba's Honest Company актриси Джесіки Альби.

До слова, не завжди Ріанну супроводжував тільки успіх. У 2019 році співачка разом з концерном LVMH заснувала модний будинок Fenty, який випускав одяг і взуття. Але взимку 2021-го він був закритий "до кращих часів". Цього літа Ріанна оголосила про запуск власної парфумерної лінії.