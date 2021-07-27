Ода сукні: ефектна Джамала приміряла яскраві вбрання на відпочинку (відео)

Українська співачка Джамала вирушила на відпочинок до моря і радує шанувальників барвистими кадрами. Так, зірка влаштувала імпровізований модний показ прямо на галявині і ефектно продемонструвала стильні вбрання, які взяла з собою.

На відео Джамала красиво дефілює на камеру в різних нарядах - в основному сукнях. При цьому картинка ефектно і швидко змінюється, так само як і зачіска зірки і її аксесуари.

Як зазначила виконавиця, ролик зробила для неї 12-річна племінниця.

"Все думала, ну хто ж мені зробить нормальне відео для Тік-Ток?! Моя племінниця

produced by Hedie, 12 років. Називаю це відео "Ода сукні". Або "Все, що встигла взяти з собою", - підписала публікацію артистка.

Фолловери оцінили стильні луки Джамали і креатив її племінниці і залишили багато хвалебних слів в коментарях.