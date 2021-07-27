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Ода сукні: ефектна Джамала приміряла яскраві вбрання на відпочинку (відео)

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Вівторок 27 липня 2021 12:31
Ода сукні: ефектна Джамала приміряла яскраві вбрання на відпочинку (відео) Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Марина Настевич

Українська співачка Джамала вирушила на відпочинок до моря і радує шанувальників барвистими кадрами. Так, зірка влаштувала імпровізований модний показ прямо на галявині і ефектно продемонструвала стильні вбрання, які взяла з собою.

Яскравий відеоролик артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На відео Джамала красиво дефілює на камеру в різних нарядах - в основному сукнях. При цьому картинка ефектно і швидко змінюється, так само як і зачіска зірки і її аксесуари.

Як зазначила виконавиця, ролик зробила для неї 12-річна племінниця.

"Все думала, ну хто ж мені зробить нормальне відео для Тік-Ток?! Моя племінниця
produced by Hedie, 12 років. Називаю це відео "Ода сукні". Або "Все, що встигла взяти з собою", - підписала публікацію артистка.

Фолловери оцінили стильні луки Джамали і креатив її племінниці і залишили багато хвалебних слів в коментарях.

  • Сукнііііі
  • Ну гарненька яка!
  • Вам підходять ці сукні, ви шикарні і найкращі!
  • Крутяк, цей тренд тіктока створений для твоїх нарядів
  • Шикарно
  • Племінниця молодчинка. Ви красуня
  • Дівчата більш шарять
  • Неймовірно
  • Ви така гарна
  • Тік-ток створений для 12-літніх
  • Джа, шикарна
  • Круто і стильно

Нагадаємо, раніше Джамала похвалилася підрослими синами. Шанувальники відзначили, що старший малюк - просто копія мами, а молодший більше схожий на тата Бекіра Сулейманова.

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