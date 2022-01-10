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Одесити MU2MOON випустили святкову пісню. Це "Щедрик" в несподіваній обробці

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Понеділок 10 січня 2022 17:44
Одесити MU2MOON випустили святкову пісню. Це "Щедрик" в несподіваній обробці Учасник MU2MOON В'ячеслав Пітак (фото: instagram.com/mu2moon)
Автор: Lite

Український гурт MU2MOON випустив різдвяний трек. "Щедрик" в обробці в стилі moonrоck отримав дуже несподіване звучання.

За словами самих музикантів, хоч більшість їхньої творчості і англомовна, вони дуже люблять і підтримують українську культуру.

"Дуже круто спостерігати за піснями, які живуть віками і з кожним десятиліттям набувають нового звучання. Ми всі дуже любимо різдвяні та новорічні свята, обожнюємо обмінюватися подарунками з близькими, прикрашати ялинки, купувати новорічні іграшки, та й узагалі кайфувати від цієї крутої атмосфери - сніг, запах хвої та мандарин. До класичного звучання “Щедрика” кожен учасник гурту запропонував свою ідею, у результаті вийшло дуже у нашому стилі!" - розповідають музиканти.

MU2MOON - група з Одеси, яка була створена в кінці 2020-го і стрімко набирає обертів.

Менше, ніж за рік, хлопці випустили три ЕР, дали кілька великих концертів, які вони називають відкритими репетиціями, і виступили на великих фестивалях, де зібрали тисячі людей.

У минулому році вокаліст MU2MOON В'ячеслав Пітак записав спільний трек з Майком Шинодою (вокаліст легендарних Linkin Park) - "Open door". З властивою йому скромністю хлопець сховався за непримітним псевдонімом Slava.

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