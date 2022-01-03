Одяг по всій підлозі: Каменських пояснила, навіщо влаштувала дикий безлад вдома

Настя Каменських здивувала шанувальників знімками своєї вбиральні, яка буквально перевернута догори дном - всюди валяється розкиданий одяг і взуття.

Як зізналася співачка у своєму Instagram , так вона збирається у відпустку і намагається вирішити, що ж взяти з собою.

На фото Настя сидить на підлозі серед хаосу, що панує навколо, з задумливим видом на обличчі. На артистці домашня чорно-біла толстовка, волосся зібране в недбалий пучок, а на обличчі немає ні краплі макіяжу.

Настя Каменських показала, як збирається у відпустку (фото: instagram.com/kamenskux)

"Тільки в одному випадку вдома може бути такий хаос. Коли почалася підготовка до довгоочікуваної відпустки. Признавайтесь, хто як і я любить збирати валізи?" - написала Каменських.

Куди вона поїде, зірка поки що не стала розкривати.

Фолловери Насті почали обговорювати нові фото і ділитися своїм досвідом.