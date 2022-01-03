Одяг по всій підлозі: Каменських пояснила, навіщо влаштувала дикий безлад вдома
Настя Каменських здивувала шанувальників знімками своєї вбиральні, яка буквально перевернута догори дном - всюди валяється розкиданий одяг і взуття.
Як зізналася співачка у своєму Instagram, так вона збирається у відпустку і намагається вирішити, що ж взяти з собою.
На фото Настя сидить на підлозі серед хаосу, що панує навколо, з задумливим видом на обличчі. На артистці домашня чорно-біла толстовка, волосся зібране в недбалий пучок, а на обличчі немає ні краплі макіяжу.
Настя Каменських показала, як збирається у відпустку (фото: instagram.com/kamenskux)
"Тільки в одному випадку вдома може бути такий хаос. Коли почалася підготовка до довгоочікуваної відпустки. Признавайтесь, хто як і я любить збирати валізи?" - написала Каменських.
Куди вона поїде, зірка поки що не стала розкривати.
Фолловери Насті почали обговорювати нові фото і ділитися своїм досвідом.
- А в підсумку у відпустці нічого не потрібно, крім пари футболок, шортів, купальника і тапок
- Не люблю збирати валізу!!! Все потрібно і нічого не влазить, а ходиш в двох шортах і майках
- Красунька
- Я теж так збираюся
- Гарного відпочинку
- Гарненька
- Таке враження, що хату обнесли...
- Клас, я думала що таке буває у мене в кімнаті!!! Приємно, що я не одна така
- Або в кімнаті живуть діти
- Яка красуня
- Це норм, творчий процес, потім прибереш
Нагадаємо, раніше Настя Каменських похвалилася зухвалим новорічним луком і зізналася, що загадала під бій курантів.