Всього один крок: топ-5 зіркових пар, любов яких почалася з ненависті

Не всі історії кохання починаються красиво, як у казці. Багато знаменитостей пройшли через період взаємної неприязні, перш ніж розглянути один в одному другу половинку.

Згадуємо зоряні пари , які не з чуток знають, що таке – від ненависті до любові один крок.

Моніка Беллуччі і Венсан Кассель

Італійська кінодіва і французький актор познайомилися на знімальному майданчику фільму "Квартира" в 1996-му році. І буквально відразу між ними пробігла іскра. Але не взаємної любові, а неприязні. Венсан пізніше згадував, що Моніка здалася йому "ще однією грудастою моделлю, яка вирішила стати актрисою". А Моніка подумала, що Кассель – зарозумілий тип.

Втім, після кількох знімальних днів ненависть стала симпатією, а пізніше – запаморочливим романом і одруженням. Пара була щаслива в шлюбі (хоча і вельми незвичайному, що проживає на 2 країни) довгих 14 років, перш ніж остаточно розлучилася.

Моніка і Венсан не відразу полюбили один одного (фото: Getty Images)

Настя Каменських і Потап

Настя і Потап, які почали кар'єру з хіта "не пара", цілком відповідали цьому опису. Артисти на дух не переносили один одного, постійно з'ясовували стосунки і лаялися буквально "до видирання волосся", як згадувала Каменських в одному з інтерв'ю. Олексій Потапенко при цьому був одружений, Настя будувала своє особисте життя. І тому ні про які почуття мови йти не могло.

Але роки спільної творчості і гастролей зробили свою справу. Виявилося, що артисти давно закохані. У 2019-му Настя і Потап зіграли пишне весілля і з тих пір радують фанатів новинами зі свого ідилічного сімейного життя.

Настя і Потап нарешті розгледіли один в одному любов (фото: instagram.com/kamenskux)

Бред Пітт і Анджеліна Джолі

Всі знають, що актори познайомилися на зйомках фільму "Містер і місіс Сміт", де між ними спалахнула справжня пристрасть. Але мало кому відомо, що на початку зйомок Анджеліна і Бред не просто не порозумілися, а поводилися "як скорпіони в банці", за словами режисера. "Бред мені здавався зарозумілим. А я йому, напевно, − ненормальною істеричкою", − згадувала Джолі.

Кажуть, що два голлівудських секс-символи в підсумку були замкнені в одному вагончику, щоб вони, нарешті, знайшли спільну мову. І це спрацювало − з тих пір вони вже не розлучалися, офіційно зв'язавши себе узами шлюбу тільки в 2014-м. За ці роки пара завела шістьох дітей і здавалася вельми щасливою. Правда, розрив відносин вийшов не менш скандальним, ніж початок. Екс-подружжя досі ділить дітей і тепер вже дійсно один одного на дух не переносить.

Джолі та Пітт завжди були пристрасною парою (credit: Getty Images)

Рейчел Макадамс і Райан Гослінг

"Щоденник пам'яті" − один з найромантичніших фільмів у світовому кінематографі, де головні ролі так переконливо зіграли Рейчел Макадамс і Райан Гослінг. Здається, пристрасть і тяжіння між акторами відчуваються навіть крізь екрани. Але ось в реальному житті Райан і Рейчел ледь стримували взаємні претензії і закиди.

Голлівудський серцеїд був незадоволений усім, що робила Рейчел. І навіть привселюдно заявив, що хоче іншу напарницю. Мовляв, будь-яка актриса впоралася б з роллю краще Макадамс. Але вже до кінця знімального процесу солодка екранна парочка дійсно закрутила бурхливий роман, який тривав цілих три роки.

Рейчел і Райан зображували любов і "попалися" (фото: Getty Images)

Міла Куніс і Ештон Катчер

Міла і Ештон також змушені були зображати закохану парочку в "Шоу 70-х" в той час, коли "почуттів" вистачало ледь на те, щоб не поскандалити. Правда, вони все одно скандалили, а весь знімальний майданчик не переносив їх розбирання.

Але зустрівшись через багато років, Куніс і Катчер раптом прозріли: між парою спалахнула справжня пристрасть, яка вилилася в сімейне щастя. Актори одружилися в 2015-му після трьох років відносин і виховують двох дітей.

Міла Куніс і Ештон Катчер знайшли один одного на зйомках (фото: Getty Images)