ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Всього один трюк: Кайлі Дженнер розкрила секрет своєї розкішної фігури

Новость на русском →
США, Четвер 15 липня 2021 19:34
Всього один трюк: Кайлі Дженнер розкрила секрет своєї розкішної фігури Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: RBC.UA

Кайлі Дженнер - володарка розкішного тіла. Пишні стегна і груди знаменитості відмінно підкреслює осина талія. Багато фанатів мріють про такі пропорції, а тому новий пост Кайлі буде їм особливо корисний.

Дівчина показала, як їй вдається зробити фігуру настільки досконалою.

"Ось як виглядає мій післяполудневий час", - написала Дженнер, запостивши короткий ролик. У ньому дівчина спочатку робить собі новий манікюр. Цього разу інстадіва підібрала собі стильну варіацію френча з фігурною білою смугою по краю.

А після Кайлі вирушила в спортзал працювати над своєю фігурою. Дівчина продемонструвала, що займається на біговій доріжці та інших тренажерах. При цьому на талію вона надягає спеціальний пояс для схуднення. З його допомогою жировий прошарок в районі талії зменшується, тоді як в "потрібних" місцях обсяги залишаються. Геніально, як і все, що робить Кайлі.

Кайли Дженнер показала свій звичайний день (відео: instagram.com/kyliejenner)

Нагадаємо, зараз Кайлі Дженнер знову зійшлася з батьком своєї дитини - репером Тревіс Скоттом. Пара офіційно підтвердила дану інформацію. Але в той же час не прагне і далі виставляти особисте життя напоказ.

Також Кайлі показала нове провокаційне вбрання для виходу в світ.

Читайте LITE в Google News
модели фигура мода модель Кайли Дженнер
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Синоптики розповіли, коли в Україні закінчиться спека: точна дата
Синоптики розповіли, коли в Україні закінчиться спека: точна дата