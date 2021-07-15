Всього один трюк: Кайлі Дженнер розкрила секрет своєї розкішної фігури

Кайлі Дженнер - володарка розкішного тіла. Пишні стегна і груди знаменитості відмінно підкреслює осина талія. Багато фанатів мріють про такі пропорції, а тому новий пост Кайлі буде їм особливо корисний.

"Ось як виглядає мій післяполудневий час", - написала Дженнер, запостивши короткий ролик. У ньому дівчина спочатку робить собі новий манікюр. Цього разу інстадіва підібрала собі стильну варіацію френча з фігурною білою смугою по краю.

А після Кайлі вирушила в спортзал працювати над своєю фігурою. Дівчина продемонструвала, що займається на біговій доріжці та інших тренажерах. При цьому на талію вона надягає спеціальний пояс для схуднення. З його допомогою жировий прошарок в районі талії зменшується, тоді як в "потрібних" місцях обсяги залишаються. Геніально, як і все, що робить Кайлі.

Кайли Дженнер показала свій звичайний день (відео: instagram.com/kyliejenner)

Нагадаємо, зараз Кайлі Дженнер знову зійшлася з батьком своєї дитини - репером Тревіс Скоттом. Пара офіційно підтвердила дану інформацію. Але в той же час не прагне і далі виставляти особисте життя напоказ.