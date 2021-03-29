Один вгору, інша - вшир: Маша Єфросиніна зачарувала фото з сином, що підріс

Відома ведуча Маша Ефрсинина радіє теплій погоді, адже вона нарешті змогла відкрити дачний сезон. З собою на природу вона взяла синочка Олександра і порадувала шанувальників новими фото з хлопчиком.

У своєму Instagram знаменитість показала їх дачні будні і забавно пожартувала про те, як підріс її 6-річний син.

На фото мама з сином відображені в обнімку на тлі цегляної огорожі. Вони одягнені просто й тепло, як і годиться за містом - в штани і куртки темних відтінків, а також шапки. Хлопчик тримає поводок з їх собачкою Ясею.

Зазначимо, що на обличчі ведучої немає на краплі макіяжу.

"Поки ми чекали відкриття дачного сезону, два моїх товариша пристойно вимахали: один вгору, інша - вшир", - з гумором підписала кадр Єфросиніна.

Маша Єфросиніна з сином відкрили дачний сезон (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Сашко дійсно помітно підріс, а домашній улюбленець непогано від'ївся.

Підписники жартівливо радять посадити собаку на дієту та розчулюються забавному знімку в коментарях.