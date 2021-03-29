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Один вгору, інша - вшир: Маша Єфросиніна зачарувала фото з сином, що підріс

Новость на русском → Київ, Понеділок 29 березня 2021 11:23
Один вгору, інша - вшир: Маша Єфросиніна зачарувала фото з сином, що підріс Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Lite

Відома ведуча Маша Ефрсинина радіє теплій погоді, адже вона нарешті змогла відкрити дачний сезон. З собою на природу вона взяла синочка Олександра і порадувала шанувальників новими фото з хлопчиком.

У своєму Instagram знаменитість показала їх дачні будні і забавно пожартувала про те, як підріс її 6-річний син.

На фото мама з сином відображені в обнімку на тлі цегляної огорожі. Вони одягнені просто й тепло, як і годиться за містом - в штани і куртки темних відтінків, а також шапки. Хлопчик тримає поводок з їх собачкою Ясею.

Зазначимо, що на обличчі ведучої немає на краплі макіяжу.

"Поки ми чекали відкриття дачного сезону, два моїх товариша пристойно вимахали: один вгору, інша - вшир", - з гумором підписала кадр Єфросиніна.

Один вгору, інша - вшир: Маша Єфросиніна зачарувала фото з сином, що підріс

Маша Єфросиніна з сином відкрили дачний сезон (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Сашко дійсно помітно підріс, а домашній улюбленець непогано від'ївся.

Підписники жартівливо радять посадити собаку на дієту та розчулюються забавному знімку в коментарях.

  • Ти худа, Яся товста, Саньок любимка! Нічого не змінюється, сумую
  • Та що вшир взагалі на хорошого Баранчика скидається!!!
  • Які ви красиві і сяючі
  • Оооо, це ж класно як діти ростуть!
  • Н-да, собаню на дієту!!!
  • Дивно, виросли!
  • Всі стрункі! Собака красива і доглянута!
  • Я відразу навіть подумала, що ви ще одну собаку завели
  • Живий красивий кадр!
  • Яка смішна сарделька
  • Так, мені теж дуже подобається, класна худишка А Сашенька витягнувся, молодець.
  • Красатулька! мені здається, Маша з віком все молодше, я нею захоплююся

Раніше Маша Єфросиніна розкрила свій секрет сімейного щастя і зворушила ніжним фото з коханим чоловіком Тимуром Хромаєвим.

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