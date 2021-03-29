Один вгору, інша - вшир: Маша Єфросиніна зачарувала фото з сином, що підріс
Відома ведуча Маша Ефрсинина радіє теплій погоді, адже вона нарешті змогла відкрити дачний сезон. З собою на природу вона взяла синочка Олександра і порадувала шанувальників новими фото з хлопчиком.
У своєму Instagram знаменитість показала їх дачні будні і забавно пожартувала про те, як підріс її 6-річний син.
На фото мама з сином відображені в обнімку на тлі цегляної огорожі. Вони одягнені просто й тепло, як і годиться за містом - в штани і куртки темних відтінків, а також шапки. Хлопчик тримає поводок з їх собачкою Ясею.
Зазначимо, що на обличчі ведучої немає на краплі макіяжу.
"Поки ми чекали відкриття дачного сезону, два моїх товариша пристойно вимахали: один вгору, інша - вшир", - з гумором підписала кадр Єфросиніна.
Маша Єфросиніна з сином відкрили дачний сезон (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Сашко дійсно помітно підріс, а домашній улюбленець непогано від'ївся.
Підписники жартівливо радять посадити собаку на дієту та розчулюються забавному знімку в коментарях.
- Ти худа, Яся товста, Саньок любимка! Нічого не змінюється, сумую
- Та що вшир взагалі на хорошого Баранчика скидається!!!
- Які ви красиві і сяючі
- Оооо, це ж класно як діти ростуть!
- Н-да, собаню на дієту!!!
- Дивно, виросли!
- Всі стрункі! Собака красива і доглянута!
- Я відразу навіть подумала, що ви ще одну собаку завели
- Живий красивий кадр!
- Яка смішна сарделька
- Так, мені теж дуже подобається, класна худишка А Сашенька витягнувся, молодець.
- Красатулька! мені здається, Маша з віком все молодше, я нею захоплююся
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