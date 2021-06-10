Тільки одне кохання: Дженніфер Лопес зробила романтичне зізнання під спокусливим фото

Дженніфер Лопес останнім часом рідко викладала фото в мережу. Інформацію про її нові стосунки шанувальники отримували від інсайдерів, які завжди готові розповісти цікаві подробиці з життя діви.

Але кілька годин тому Дженніфер нарешті поділилася новим постом , яким натякнула на свій романтичний стан.

На знімках Дженніфер Лопес позує, сидячи в яскраво-червоній машині. Вона приміряла сріблястий бюстгальтер, а також білосніжну сорочку вільного крою. А доповнили все червона бейсболка і великі сережки у вигляді хрестів. Волосся Дженніфер уклали в недбалу укладку, а макіяж зробили зі спокусливими smoky eyes.

Дженніфер Лопес знову щаслива (фото: instagram.com/jlo)

"Існує тільки одна любов, Все добре попереду", - процитувала співачка рядок з пісні Cambia El Paso Енді Харлоу. Такий зворушливий настрій під чуттєвими знімками викликав серед її фоловерів справжній ажіотаж. "Тільки одна-єдина", "Королева повернулася", "О так", "Гаряче", "Краща", "Ідеал", "Я заінтригований", - не можуть зупинитися вони.