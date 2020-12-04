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На одного більше: Наталія Водянова оголосила про поповнення в родині

Новость на русском → П'ятниця 04 грудня 2020 15:36
На одного більше: Наталія Водянова оголосила про поповнення в родині Наталя Водянова з чоловіком (фото: instagram.com/natasupernova)
Автор: Lite

У родині Наталії Водянової і Антуана Арно п'ятеро дітей: троє - від попереднього шлюбу моделі, а також двоє від нинішнього чоловіка. Але дружній сім'ї, яка обожнює проводити час разом, цього здалося мало. Кілька років тому вони взяли собі кота по кличці Галілей, якому завели навіть свою сторінку в мережі Instagram. А вчора, 3-го грудня, Наталія оголосила про нового члена сім'ї. Ним став чорний пес, якого назвали Кава. У своєму блозі популярна в мережі модель вже встигла викласти масу фото з собакою.

На одного більше: Наталія Водянова оголосила про поповнення в родиніНа одного більше: Наталія Водянова оголосила про поповнення в родиніНа одного більше: Наталія Водянова оголосила про поповнення в родині

Антуан і діти з цуценям (фото: instagram.com/natasupernova)

Життєрадісні кадри передають атмосферу свята від появи цуценя. Наталя показала чоловіка, Антуана Арно, старших синів і дочку Неву, які обіймають пса, що вже став загальним улюбленцем. Є тут і відео, на якому сама Водянова лежить на ліжку в компанії Кави.

"Знайомтеся з новим поповненням в нашій і без того неабиякій родині! Це щеня на ім'я Кава - довгоочікувана сестричка Невочки. Ми в захваті від її характеру і... фотогенічністі. @galileo_the_cat_ ревнує, звичайно, але і це мине. Мама дівчинки (і це я не про себе) англійський спрингер-спанієль, а батько невідомий, але очевидно, велетень, так як Кава росте не по днях, а по годинах. Будь ласка, любіть і жалуйте. Немає сумніву, що фотографії Кави розбавлять фід мого инстаграма", - написала Наталія.

Шанувальники почали писати радісні коментарі: "З поповненням! Вона чудова", "Так мило", "Це чарівно"... Заодно багато хто відзначив красу підрослих дітей Наталії.

Раніше Наталя Водянова показала найвигідніше поєднання з модною шубою цієї зими - "чебурашкою".

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