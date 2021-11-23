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В одному екземплярі: Горбунов зворушив ексклюзивом з найріднішими і показав обличчя молодшого сина

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Вівторок 23 листопада 2021 11:42
В одному екземплярі: Горбунов зворушив ексклюзивом з найріднішими і показав обличчя молодшого сина Катя Осадча і Юрій Горбунов з сином Ванею (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Ольвія Агаркова

Юрій Горбунов - уважний чоловік і турботливий батько відразу двох хлопчиків. У понеділок, 22 листопада, в світі святкували День сина, з такого приводу ведучий вирішив показати зворушливе сімейне фото з коханою дружиною Катею Осадчою і спільними синами – Іваном і Данилом. Турботливий зірковий тато зазначає, що невимовно радий пізнати батьківство і з задоволенням віддається цій ролі. Більш того, не припиняє мріяти про доньку!

А поки він порадував шанувальників публікацією в Instagram чорно-білого атмосферного кадру з найулюбленішими і рідними.

Юрій тримає на руках підрослого 4-річного Ваню, а Катя - маленького Данила, дбайливо обійнявши малюка. У кадр потрапило личко немовляти.

В одному екземплярі: Горбунов зворушив ексклюзивом з найріднішими і показав обличчя молодшого сина

Юрій Горбунов показав ексклюзивне улюблене фото (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Катя любити чорно-білі фото! І деякі в нас в одному екземплярі! Але це фото наше улюблене! З Днем синів! Ростіть наші хлопці здоровими і щасливими! Ми з мамою дуже вас любимо і завжди з вами!"- звернувся шоумен до улюблених хлопчиків.

Шанувальники пари Горбунова і Осадчої прийшли в захват від щасливої зіркової сім'ї.

  • Красива сім'я!
  • Ви супер класні
  • Ви прекрасні, а синочки копія татова, тому і тато такий щасливий, хай ростуть здорові
  • Завжди милуюсь вашими світлинами ! Щаслива родина
  • Яке миле сімейство
  • Боже, які красиві живі фотки. Просто задоволення дивитися на Вашу сім'ю
  • Разом ви такі хороші

Катя ж, у свою чергу, показала, як проводить День синів вдома і розповіла, чим зайняті її хлопчики, поки мама знайшла хвилинку для релаксу.

"Хлопці дали мамі поїсти і подивитися кіно. Івасик гуляє, Данило - спить", - розповіла Катя під фото за столом біля ноутбука.

В одному екземплярі: Горбунов зворушив ексклюзивом з найріднішими і показав обличчя молодшого сина

Катя Осадча показала, чим зайнята, поки її сини при справі (фото: instagram.com/kosadcha)

Також ведуча зробила добірку фото з сімейного архіву, на яких зображена з улюбленими хлопчиками, адже вона багатодітна мама, а її старший син Ілля зараз отримає вищу освіту в США.

"З Днем синів! У нашій родині потрійне свято. Останні місяці вчуся всім однаково приділяти увагу і сподіваюсь, що в мене виходить. Прогулянки з Данилом, на піцу з Іваном і нічні розмови з Іллєю, адже потрібно встигнути поговорити між парами. Люблю вас, мої хлопці, ви моя гордість!"- визнала теледіва.

Нагадаємо, що раніше Катя Осадча вийшла в світ в оригінальному небесно-блакитному платті.

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Юрій Горбунов Катя Осадча
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