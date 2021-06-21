Офіційно разом: Кайлі Дженнер розчулила зворушливим фото з Тревісом Скоттом
Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт, які нещодавно натякнули на возз'єднання, не залишили шанувальникам місця для сумнівів.
23-річна бізнесвумен зробила зворушливий пост, яким підтвердила відновлення роману.
Кайлі запостила в своєму блозі знімок, на якому пара ніжно цілується на тлі картин. Малятко Стормі теж присутня на фото - її турботливий батько встигає тримати, поки цілує Кайлі. Ідилічну картинку Дженнер підписала висловленням про батьківські якості Тревіса.
Кайлі Дженнер з Тревісом Скоттом (фото: instagram.com/kyliejenner)
"З Днем батька @travisscott. Одного дня недостатньо, щоб вшанувати батька, яким ти є. Ми так щасливі мати тебе...", - написала вона. Сам репер відповів Кайлі за допомогою емодзі, серед яких переважають красномовні сердечка.
А публіка, здавалося б, тільки й чекала цього моменту: "Я так рада за вашу сім'ю", "Це дуже зворушливо!", "Ми всі цього чекали", "Кращі батьки для кращої маленької дівчинки", "Крик", "Я плачу", - пишуть фоловери. Кількість відміток "подобається" в даному пості вже перевалила за 12 мільйонів, що вище всіх показників на сторінці Дженнер.
Також ми писали, що колишній чоловік старшої сестри Кайлі Кім Кардашьян закрутив роман з Іриною Шейк.