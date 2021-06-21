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Офіційно разом: Кайлі Дженнер розчулила зворушливим фото з Тревісом Скоттом

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США, Понеділок 21 червня 2021 19:34
Офіційно разом: Кайлі Дженнер розчулила зворушливим фото з Тревісом Скоттом Кайлі Дженнер з коханим (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: RBC.UA

Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт, які нещодавно натякнули на возз'єднання, не залишили шанувальникам місця для сумнівів.

23-річна бізнесвумен зробила зворушливий пост, яким підтвердила відновлення роману.

Кайлі запостила в своєму блозі знімок, на якому пара ніжно цілується на тлі картин. Малятко Стормі теж присутня на фото - її турботливий батько встигає тримати, поки цілує Кайлі. Ідилічну картинку Дженнер підписала висловленням про батьківські якості Тревіса.

Офіційно разом: Кайлі Дженнер розчулила зворушливим фото з Тревісом СкоттомКайлі Дженнер з Тревісом Скоттом (фото: instagram.com/kyliejenner)

"З Днем батька @travisscott. Одного дня недостатньо, щоб вшанувати батька, яким ти є. Ми так щасливі мати тебе...", - написала вона. Сам репер відповів Кайлі за допомогою емодзі, серед яких переважають красномовні сердечка.

А публіка, здавалося б, тільки й чекала цього моменту: "Я так рада за вашу сім'ю", "Це дуже зворушливо!", "Ми всі цього чекали", "Кращі батьки для кращої маленької дівчинки", "Крик", "Я плачу", - пишуть фоловери. Кількість відміток "подобається" в даному пості вже перевалила за 12 мільйонів, що вище всіх показників на сторінці Дженнер.

Також ми писали, що колишній чоловік старшої сестри Кайлі Кім Кардашьян закрутив роман з Іриною Шейк.

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