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Вогонь: Аніта Луценко у червоній білизні захопила шанувальників шикарним тілом

Новость на русском → Вівторок 01 грудня 2020 09:41
Вогонь: Аніта Луценко у червоній білизні захопила шанувальників шикарним тілом Аніта Луценко (instagram.com/anitasporty/)
Автор: Lite

Тренер показала спортивну фігуру

Аніта Луценко - відмінний мотиватор для спортивних досягнень хоча б тому, що сама виглядає шикарно. Тренер ніколи не скупиться на поради, як дістати тіло мрії - і ділиться ними безкоштовно в своєму мікроблозі. Так нещодавно Луценко розповіла, як їсти картоплю і не товстіти. Аніта підкреслила, що ідеальна форма досягається не відмовою від якогось продукту, а збалансованим харчуванням і тренуваннями.

Ось і на цей раз знаменитий тренер вирішила надихнути своїх фоловерів не налягати на цукерки та солодощі, чого так хочеться в осінні та зимові дні, а зайнятися фігурою. Аніта показала знімок, на якому вона сидить у червоній білизні, на червоному тлі і на червоному стільці. Тренер кокетливо підігнула одну ногу, але все одно її шикарну фігуру не приховати.

"Нехай і в вас і в нас все буде гаразд", - написала Аніта.

Вогонь: Аніта Луценко у червоній білизні захопила шанувальників шикарним тіломАніта Луценко (фото: instagram.com/anitasporty/)

"Вогонь", "Шикарна", "Вау", "Кращий мотиватор", "Ви дуже гарна!", - написала Аніта під своїм пікантним знімком.

Нагадаємо, що фітнес-тренер і ведуча проекту "Зважені та щасливі" Аніта Луценко відома своєю рішучістю і сміливістю - це стосується і експериментів із зовнішністю. Вона не боїться пробувати нове, якщо їй так хочеться - так, у жовтні знаменитість вразила шанувальників новою, екстремально короткою стрижкою, а також пофарбувалася в платинову блондинку.

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