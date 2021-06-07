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Вогонь! Емілі Ратаковскі захопила спортивною фігурою на жарких пляжних фото

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Понеділок 07 червня 2021 22:23
Вогонь! Емілі Ратаковскі захопила спортивною фігурою на жарких пляжних фото Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)
Автор: Lite

Емілі Ратаковскі 7 червня виповнилося 30 років. На честь такої події модель і одна з найуспішніших бізнесвумен вирушила в довгоочікувану відпустку. Компанію їй, звичайно ж, склали коханий чоловік і син, який з'явився на світ у березні цього року.

На гарячих фото, які Емілі додала в свій блог, вона постала в крихітному бікіні. Показавши, що її тіло після пологів стало ще більш досконалим.

Емілі Ратаковскі одягла блакитне з помаранчевим принтом бікіні, яке відмінно підкреслило кожен сантиметр її накачаного тіла. Залізний прес, пружні сідниці і апетитні груди молодої матусі шокували мережу. Нагадаємо, шанувальники давно не можуть повірити, що таке тіло модель повернула собі вже через пару місяців після пологів.

Вогонь! Емілі Ратаковскі захопила спортивною фігурою на жарких пляжних фотоВогонь! Емілі Ратаковскі захопила спортивною фігурою на жарких пляжних фото

Вогонь! Емілі Ратаковскі захопила спортивною фігурою на жарких пляжних фотоЕмілі Ратаковскі відзначила 30-річчя (фото: instagram.com/emrata)

Як доказ, що знімки були зроблені вже після вагітності, вона тримає на руках крихту-сина. Дитину вона одягла в шорти з такого ж матеріалу, як її власний купальник. Такий family-look викликав у фоловерів бурю емоцій. Вони засипали солодку парочку мільйонами лайків. А ось висловити свою думку не змогли - Ратаковскі приховала можливість коментарів.

Вогонь! Емілі Ратаковскі захопила спортивною фігурою на жарких пляжних фотоВогонь! Емілі Ратаковскі захопила спортивною фігурою на жарких пляжних фото

Емілі Ратаковскі вже повернулася у форму (фото: instagram.com/emrata)

Після дівчина показала ще один образ: вона постала в незвичайному бра в дусі казкової русалочки і яскраво-помаранчевій спідниці. Тут вже фанати могли по повній відірватися, засипавши Емілі привітаннями.

Раніше модель показала спекотні фото зі своїм чоловіком з особистого архіву.

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