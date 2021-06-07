Вогонь! Емілі Ратаковскі захопила спортивною фігурою на жарких пляжних фото

Емілі Ратаковскі 7 червня виповнилося 30 років. На честь такої події модель і одна з найуспішніших бізнесвумен вирушила в довгоочікувану відпустку. Компанію їй, звичайно ж, склали коханий чоловік і син , який з'явився на світ у березні цього року.

На гарячих фото , які Емілі додала в свій блог, вона постала в крихітному бікіні. Показавши, що її тіло після пологів стало ще більш досконалим.

Емілі Ратаковскі одягла блакитне з помаранчевим принтом бікіні, яке відмінно підкреслило кожен сантиметр її накачаного тіла. Залізний прес, пружні сідниці і апетитні груди молодої матусі шокували мережу. Нагадаємо, шанувальники давно не можуть повірити, що таке тіло модель повернула собі вже через пару місяців після пологів.

Емілі Ратаковскі відзначила 30-річчя (фото: instagram.com/emrata)

Як доказ, що знімки були зроблені вже після вагітності, вона тримає на руках крихту-сина. Дитину вона одягла в шорти з такого ж матеріалу, як її власний купальник. Такий family-look викликав у фоловерів бурю емоцій. Вони засипали солодку парочку мільйонами лайків. А ось висловити свою думку не змогли - Ратаковскі приховала можливість коментарів.

Емілі Ратаковскі вже повернулася у форму (фото: instagram.com/emrata)

Після дівчина показала ще один образ: вона постала в незвичайному бра в дусі казкової русалочки і яскраво-помаранчевій спідниці. Тут вже фанати могли по повній відірватися, засипавши Емілі привітаннями.