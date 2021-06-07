Вогонь! Емілі Ратаковскі захопила спортивною фігурою на жарких пляжних фото
Емілі Ратаковскі 7 червня виповнилося 30 років. На честь такої події модель і одна з найуспішніших бізнесвумен вирушила в довгоочікувану відпустку. Компанію їй, звичайно ж, склали коханий чоловік і син, який з'явився на світ у березні цього року.
На гарячих фото, які Емілі додала в свій блог, вона постала в крихітному бікіні. Показавши, що її тіло після пологів стало ще більш досконалим.
Емілі Ратаковскі одягла блакитне з помаранчевим принтом бікіні, яке відмінно підкреслило кожен сантиметр її накачаного тіла. Залізний прес, пружні сідниці і апетитні груди молодої матусі шокували мережу. Нагадаємо, шанувальники давно не можуть повірити, що таке тіло модель повернула собі вже через пару місяців після пологів.
Емілі Ратаковскі відзначила 30-річчя (фото: instagram.com/emrata)
Як доказ, що знімки були зроблені вже після вагітності, вона тримає на руках крихту-сина. Дитину вона одягла в шорти з такого ж матеріалу, як її власний купальник. Такий family-look викликав у фоловерів бурю емоцій. Вони засипали солодку парочку мільйонами лайків. А ось висловити свою думку не змогли - Ратаковскі приховала можливість коментарів.
Емілі Ратаковскі вже повернулася у форму (фото: instagram.com/emrata)
Після дівчина показала ще один образ: вона постала в незвичайному бра в дусі казкової русалочки і яскраво-помаранчевій спідниці. Тут вже фанати могли по повній відірватися, засипавши Емілі привітаннями.
Раніше модель показала спекотні фото зі своїм чоловіком з особистого архіву.