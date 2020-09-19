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Величезна підтримка: Фреймут зачарувала рідкісним фото з молодшою донькою на Танцях з зірками 2020

Новость на русском → Субота 19 вересня 2020 19:52
Величезна підтримка: Фреймут зачарувала рідкісним фото з молодшою донькою на Танцях з зірками 2020 Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)
Автор: Ольвія Агаркова

Ведуча привела доньку в студію на репетицію

Ольга Фреймут вилікувалася від коронавіруса і вже в тетьем прямому ефірі з'явилася на головному майданчику країни шоу "Танці з зірками 2020". Її повернення було гучним і ефектним, адже ведуча не побоялася різко відповісти самій Катерині Кухар – суворій судді, яка славиться своїми колючими і влучними зауваженнями учасникам проекту. Ольга та її партнери Ілля Падзіна не збираються здаватися і впевнено йдуть вперед, готуючи новий номер для четвертого ефіру. Так, у розділі сторіс Instagram ведуча показала свою головну вболівальницю – молодшу дочку Євдокію.

Учасниця "Танців з зірками 2020" опублікувала малюнок дівчинки, який та намалювала спеціально для мами. "Записка від Євдокії. Буква А", - з розчулення підписала кадр Ольга.

Величезна підтримка: Фреймут зачарувала рідкісним фото з молодшою донькою на Танцях з зірками 2020

Ольга похвалилася милим малюнком доньки (фото: instagram.com/freimutolia)

Пізніше вона показала фото з малятком, зроблене у знімальному павільйоні. Мама і донька розташувалися на підлозі. На дівчинці – модний і затишний спортивний костюм пудового відтінку. А її мама обрала білу футболку і обтягуючі штани. Ольга позує без макіяжу, а її волосся зібране у хвіст.

Величезна підтримка: Фреймут зачарувала рідкісним фото з молодшою донькою на Танцях з зірками 2020

Ольга Фреймут показала свою найбільшу прихильницю (фото: instagram.com/freimutolia)

До речі, в рамках четвертого прямого ефіру Ольга розповість про складний період в її життя і назве рік, який став для неї переломним.

Нагадаємо, що раніше Ольга Фреймут показала рідкісне фото зі старшою донькою Златою і розповіла зворушливу сімейну історію.

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