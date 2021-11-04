Опинилася в психлікарні: Мішина вперше чесно розповіла про пережитий жах

Ксенія Мішина намагається бути чесною і відкритою зі своїми шанувальниками. Актриса нещодавно зізналася, що розлучилася з переможцем "Холостячки " Олександром Еллертом, чим засмутила шанувальників пари. Зараз же новоспечена суддя "Україна має талант" вирішила розповісти про жахливу історію з минулого, яка стала переломним моментом в її житті.

На сторінці в Instagram вона показала ефектне фото, а також розповіла про пережиті панічні атаки, їх причини і наслідки.

Ксенія згадала, як сидячи за партою в аудиторії економічного ВНЗу, не розуміла, що вона там робить. Їй була не цікаве ні навчання, ні студентське життя, настала цілковита апатія. За словами актриси, вона почала дивитися на світ, ніби з акваріума.



Ксенія розповіла крижану історію з життя (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Світ став абсолютно прісним, що по ідеї, дивно для молодої, 18-ти річної дівчини. Єдина думка, яку, як плівку зажувало в моїй голові: мабуть, мені ніколи не світить приголомшлива професія, в якій я б насолоджувалася цілком процесом. Несвідомо прокручуючи її в голові, я повільно занурювалася на дно свого акваріума", - поділилася переживаннями Мішина.

Вона згадала день, "який провів межу і вимкнув світло в її акваріумі". Ксенія купила в університетській їдальні каву, випила її і через годину відчула себе недобре.

"Я прийшла додому і до вечора мучилася, не розуміючи, що зі мною і чому так страшно. Увечері мама відвела мене в поліклініку, і там виявили високий тиск. Нічого страшного сказали, але психіка швидко і точно запам'ятала той стан. З того дня почалося моє персональне пекло", - розповіла вона.

Ксенія згадала, як щодня переживала панічні атаки (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Панічні атаки траплялася у дівчини кожен день. Це зламало її, і вона злягла. Майбутня зірка не могла встати на ноги і зробити навіть крок.

"Саме тоді я дізналася, які бувають страхи у людей: страх смерті, страх життя, страх всього! До мене щодня приїжджали швидкі і знижували тиск, заспокоюючи мою розбурхану психіку, яка ніяк не хотіла працювати на мене", - описала свій стан Ксенія.

В голові запанувала порожнеча. Вона не могла відшукати відповіді на питання, які задавала сама собі.

"Батьки возили мене по лікарнях, але всі життєві показники були в нормі. У підсумку, я опинилася в психлікарні, де лікар сказала, що я не їх пацієнт і направила до психотерапевта", - закінчила свою розповідь Ксенія, пообіцявши продовження історії з життя.