"Океану Ельзи" - 27: найстильніші кліпів Вакарчука і Ко

Український гурт "Океан Ельзи", який вже набув статусу культового, був створений у 90-х у Львові. Як це часто буває у рокерів, хлопці не були професійними музикантами. Андрій Голяк, Павло Гудімов, Юрій Хусточка та Денис Глінін зібрали команду, яку назвали "Клан тиші" і виступали на квартирниках та місцевих фестивалях. Примітно, що лідер колективу - зараз вже заслужений артист України Святослав Вакарчук - приєднався до них найостаннішим, коли групу покинув Андрій Голяк.

На той момент у Вакарчука вже були свої тексти і музика, які відмінно вписалися в репертуар групи. Більш того - саме з їх допомогою "Океан Ельзи" піднеслися на найвищі рядки хіт-парадів. Пропонуємо згадати найголовніші пісні гурту, за які з полюбили мільйони українців.

"Там, де нас нема", 1998

"Відпусти", 2000

"Сосни", 2000

"911", 2001

"Квітка", 2001

"Друг", 2001

"Холодно", 2003

"Зелені очі", 2007

"Я так хочу...", 2009

"Без тебе", 2018