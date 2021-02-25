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Олег Скрипка заспівав англійською культову українську пісню: фантастичне відео

Новость на русском → Київ, Четвер 25 лютого 2021 15:36
Олег Скрипка заспівав англійською культову українську пісню: фантастичне відео Олег Скрипка (фото: Secret Service Entertainment Agency)
Автор: Lite

Олег Скрипка надав світового масштабу шедевру Дмитра Павличка "Два кольори" та заспівав англійською цю культову українську пісню.

Більше того, музикант презентував і відео до хіта. Автором кліпу виступила епатажна українська режисерка Олена Винярська.

У чому унікальність пісні "Два кольори"

"Два кольори" - унікальна пісня, що уособлює в собі споконвічні українські смисли, народні символи. Легендарний український пісняр Дмитро Павличко ще минулого століття писав рядки "Червоне - то любов, а чорне - то журба", в яких вмістився весь український етнокод.

Власне, у кліпі на "Two Colors" Скрипка розвиває оригінальну версію пісні і наявно демонструє, що жінка - безкінечне джерело натхнення та процвітання. Відео адаптує два національних кольори - червоний та чорний - до більш урбаністичного способу життя, "осучаснює" традиційний етнокод.

Олег Скрипка заспівав англійською культову українську пісню: фантастичне відео

Олег Скрипка (фото: Secret Service Entertainment Agency)

Олег Скрипка народився у рік створення "Двох кольорів" - тому ця композиція набуває для виконавця особливе значення. Фронтмен ВВ творчо переосмислив пісню та заспівав англійською, де символи та образи української культури долали мовні та географічні бар’єри і поширювались у всьому світі без обмежень.

Артист вважає, що цінності, які закладені та виражені у "Двох кольорах", може зрозуміти будь-який житель нашої планети - і в такий спосіб сприяє їх поширенню.

Україна - це не тільки країна на мапі, а особливий стан душі", - каже Скрипка.

Олег Скрипка заспівав "Two Colors"

Раніше ми писали, що проблему вирубки карпатських лісів показали в яскравому відео.

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