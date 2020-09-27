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Олег Винник заразився коронавірусом: що тепер буде з Танцями з зірками

Новость на русском → Неділя 27 вересня 2020 22:05
Олег Винник заразився коронавірусом: що тепер буде з Танцями з зірками Олег Вінник та Олена Шоптенко (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)
Автор: Роман Мирончук

Олег Винник захворів коронавирусною інфекцією

Олег Винник можливо не буде сьогодні, 27 вересня, виступати на проекті "Танці з зірками". Справа в тому, що у популярного українського співака виявили коронавірус. Крім того, інфекцією захворіла також партнерка артиста Олена Шоптенко.

Про те, що у танцювальної пари діагностували COVID-19 розповів телеведучий Юрій Горбунов в прямому ефірі 5 випуску танцювального шоу "Танці з зірками". Він також зазначив, що у Винника подвійна пневмонія.

Варто зазначити, що ймовірність того, що коронавірусом захворіють інші учасники проєкту невисока оскільки минулого тижня Винник тренувався і виступав дистанційно на концерті в Житомирі.

В той вечір Катерина Кухар сказала, що танцювати не на проєкті можна тільки по причині хвороби. Вона порадила артистові погоджувати свій гастрольний графік з участю в шоу.

Цікаво, що Олег Винник та Олена Шоптенко – це не єдина пара, яка заразилася коронавірусною інфекцією. Наприклад, COVID-19 змусив дистанційно танцювати Ольгу Фреймут і Іллю Падзіна, а також Дар'ю Петрожицьку та Ігоря Гелуненко.

Нагадаємо, українці вже обрали переможця "Танців з зірками". У четвертому ефірі танцювальні пари показали неймовірно красиві номери, але кращою з кращих стала Надія Мейхер в парі з Кирилом Васюком. Вони вперше зі старту сьомого сезону набрали максимум балів - 40 з 40. Користувачі мережі вважають, що у цієї пари дуже великі шанси на перемогу в шоу.

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