Ольга Фреймут чесно розповіла про безгрошів'я і життя матері-одиначки: це страшне відчуття

Ольга Фреймут сьогодні – щаслива дружина і багатодітна мама , яка виховує трьох дітей: дочок Злату і Євдокію і сина Валерія. Нещодавно ведуча відзначила річницю весілля зі своїм чоловіком Володимиром Локотко і зізнається, що він її опора у всьому. Але так було не завжди - Ользі довелося пізнати непросту долю матері-одиначки, про що вона досі згадує зі здриганням.

Про мінливості життя самотньої мами і безгрошів'я в родині ведуча розповіла в інтерв'ю для " ТСН ".

Фреймут зазначила, що має різний досвід материнства. Вона заговорила про складний період, коли залишилася одна зі старшою дочкою Златою Мітчелл.

"9 років я була самотньою мамою. Коли у мене була тільки Злата, це було інше материнство, ти одна з дитиною. Дитина хворіє-це на твоїй відповідальності. Немає можливості заплатити за садок (тому що ми жили дуже бідно), в який ти хочеш, — це твоя відповідальність", - поскаржилася на непросту долю Ольга.

У вихованні дітей Ользі дуже допомагає чоловік (фото: instagram.com/freimutolia)

В пам'ять ведучої запав один епізод з дитинства старшої дочки, коли 4-річна дівчинка підхопила запалення легенів, а у її мами не було коштів навіть відвезти дитину в лікарню.

"Я вночі беру її на руки, у мене не було грошей на таксі, і це страшне відчуття", - описала переживання ведуча.

Зараз же Ользі нема про що турбуватися – її чоловік є надійним плечем і опорою для ведучої. Він взяв на себе турботи про сім'ю і є прекрасним татом.

"Мій чоловік набагато відповідальніше батько, ніж я мама. Всю нашу сім'ю він взяв під своє крило", - констатує телезірка.