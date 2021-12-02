Ольга Фреймут показала старшу дочку, що подорослішала: "незавершений шедевр"
Телеведуча і експерт з етикету Ольга Фреймут показала рідкісне фото зі своєю старшою дочкою - 15-річною Златою Мітчелл, яка навчається в США.
Знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Мама і дочка зробили миле селфі в Лос-Анджелесі, де живе і вчиться Злата. Фреймут намагається відвідувати її при будь-якій можливості.
Вони позували в машині. При цьому Злата зробила яскравий макіяж, а Ольга позувала практично без косметики.
Ольга Фреймут зачарувала рідкісним фото з 15-річною донькою (фото: instagram.com/freimutolia)
Під знімком ведуча висловилася про зовнішність дочки і підлітків в цілому.
"Тінейджерів називають негарними. Але вони - витвір мистецтва в процесі роботи. Трохи часу і автор її завершить і покаже публіці. Ось тоді доведеться визнати, що помилялися у незугарності підлітків. Бо хіба можна судити незавершений шедевр?" - написала зірка.
Користувачі мережі засипали маму і дочку компліментами в коментарях.
- Дуже красива дочка
- Це дочка? Це виробництво мистецтва
- Донечка у Вас неймовірна красуня!!! Некоректно порівнювати, але даруйте вона наче покращена Ваша "версія"
- Злата - дуже красива дівчина
- Як гарно сказано, Олю! Злата виглядає вже як завершень шедевр
- Бровки клас, дівчина красуня
- Дуже влучно сказано
- Все тут гарно, крім брів
- Мама повинна підказати, що такі брови хоч і нова мода, але це негарно…
- Дуже гарна у вас донька! Красива!
- У вас дуже вродлива донька!
- Злата дуже красива і абсолютно не подібна до вас
Нагадаємо, у Фреймут троє дітей - старша Злата, яку вона народила від британця Ніла, А також син Валерій і дочка Євдокія від чоловіка Володимира Локотко.
Раніше Ольга Фреймут висловилася про хейтерів дочки і нарвалася на критику в мережі.