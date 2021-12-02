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Ольга Фреймут показала старшу дочку, що подорослішала: "незавершений шедевр"

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Четвер 02 грудня 2021 09:37
Ольга Фреймут показала старшу дочку, що подорослішала: "незавершений шедевр" Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)
Автор: Марина Настевич

Телеведуча і експерт з етикету Ольга Фреймут показала рідкісне фото зі своєю старшою дочкою - 15-річною Златою Мітчелл, яка навчається в США.

Знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Мама і дочка зробили миле селфі в Лос-Анджелесі, де живе і вчиться Злата. Фреймут намагається відвідувати її при будь-якій можливості.

Вони позували в машині. При цьому Злата зробила яскравий макіяж, а Ольга позувала практично без косметики.

Ольга Фреймут показала старшу дочку, що подорослішала: &quot;незавершений шедевр&quot;

Ольга Фреймут зачарувала рідкісним фото з 15-річною донькою (фото: instagram.com/freimutolia)

Під знімком ведуча висловилася про зовнішність дочки і підлітків в цілому.

"Тінейджерів називають негарними. Але вони - витвір мистецтва в процесі роботи. Трохи часу і автор її завершить і покаже публіці. Ось тоді доведеться визнати, що помилялися у незугарності підлітків. Бо хіба можна судити незавершений шедевр?" - написала зірка.

Користувачі мережі засипали маму і дочку компліментами в коментарях.

  • Дуже красива дочка
  • Це дочка? Це виробництво мистецтва
  • Донечка у Вас неймовірна красуня!!! Некоректно порівнювати, але даруйте вона наче покращена Ваша "версія"
  • Злата - дуже красива дівчина
  • Як гарно сказано, Олю! Злата виглядає вже як завершень шедевр
  • Бровки клас, дівчина красуня
  • Дуже влучно сказано
  • Все тут гарно, крім брів
  • Мама повинна підказати, що такі брови хоч і нова мода, але це негарно…
  • Дуже гарна у вас донька! Красива!
  • У вас дуже вродлива донька!
  • Злата дуже красива і абсолютно не подібна до вас

Нагадаємо, у Фреймут троє дітей - старша Злата, яку вона народила від британця Ніла, А також син Валерій і дочка Євдокія від чоловіка Володимира Локотко.

Раніше Ольга Фреймут висловилася про хейтерів дочки і нарвалася на критику в мережі.

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Ольга Фреймут
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