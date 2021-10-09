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Ольга Фреймут висловилася про хейтерів дочки і нарвалася на критику в мережі

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Субота 09 жовтня 2021 18:46
Ольга Фреймут висловилася про хейтерів дочки і нарвалася на критику в мережі Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)
Автор: Styler

Українська телеведуча Оля Фреймут, яка також часто дає поради щодо етикету і навіть написала про це книгу, встала на захист своєї 15-річної дочки Злати Мітчелл. На дівчину "напали" хейтери, яким не сподобалося, що вона показала середній палець людям.

На сторінці "Зіркового шляху" в Instagram було опубліковано відео, в якому зірка екранів висловилася про недоброзичливців дочки і висловила свою позицію.

Ольга заявила, що Злата - окрема особистість і до того ж підліток, а вона завжди буде її підтримувати.

"Часто засуджують мою дочку, що вона там середній палець показала, а я викладач етикету. Але я хочу окремо підкреслити, що вона - Злата Мітчел, окрема особистість. Зараз у неї такий період тінейджерства, коли можна помилятися. І я, як мама, завжди буду стояти на її боці, поки вона має хорошу душу", - твердо заявила Фреймут.

Ольга Фреймут висловилася про хейтерів дочки і нарвалася на критику в мережі

Ольга Фреймут заступилася за дочку Злату і дала відповідь її хейтерам (фото: instagram.com/freimutolia)

Однак багатьом користувачам мережі не сподобалася така позиція ведучої і вони порадили їй спочатку добре виховати свою дочку, а потім вже давати поради з етикету. Хоча деякі встали на захист Злати і її зіркової мами.

  • Бо вона Злата Мітчел... і що??? Це значить, їй все дозволено, а пробачимо смертним тільки по правилах етикету? Прибахана ти Оля... Свою доньку спочатку навчи правилам етикету. Спусти трішки дочку на землю
  • Бо вона Злата Мітчел, то вона має право помилятися... А якби це була чиясь інша дитина, то Фреймут вже б на кожному кроці кричала б, яка не вихована дитина. А взагалі, така з Фреймут викладачка етикету, як я англійська королева
  • Зарозумілість у дитини більше, ніж самої дитини. Ну, шо сказати, мама постаралася, молодця
  • Друга Полякова, а Злата не далеко пішла від Маші. Ця середній палець показує, а та матюкається
  • Ну думаю, Олі і самій не подобається поведінка дочки. Але вона захищає її як мама!!! І це правильно. А там час покаже
  • Я завжди здогадувалася, що вона про себе має завишену думку, але щоб так...
  • Кожна мама буде стояти на стороні своєї дитини

Раніше ми писали, що Ольга Фреймут вирішила навчити українців правильно цілуватися.

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