Ольга Харлан знялася в романтичній фотосесії зі своїм хлопцем-італійцем

Учасниця "Танців з зірками 2021", олімпійська чемпіонка - українська фехтувальниця Ольга Харлан та її бойфренд, італійський фехтувальник Луїджі Самеле взяли участь у романтичній фотосесії для українського глянцю.

В інтерв'ю ELLE пара розповіла про стосунки на відстані, а спортсменка зізналася, чи планує переїжджати в Італію до коханого.

Закохані змінили кілька образів і ефектно позували на тлі неба, не соромлячись демонструвати почуття - вони ніжно трималися за руки і обіймалися, щасливо посміхаючись.

Ольга і Луїджі приміряли стильні та зручні осінньо-зимові вбрання, які доповнили куртками або ж пальто.

"Наша перша фотосесія для українського ELLE! Ніжнятинка", - написала 31-річна Харлан у своєму Instagram.

В інтерв'ю виданню спортсмени розповіли, як встигати не тільки вигравати медалі і кубки, а й подорожувати разом, влаштовувати побачення і підтримувати один одного у важкі часи, живучи в різних країнах. Також Ольга відповіла на питання, чи збирається переїжджати до коханого в Італію.

"Україна - мій дім, і я планую залишатися тут. Так, я хочу проводити більше часу з Луїджі, тому часто літаю в Італію. Зате в Україні вся моя сім'я, друзі, тому буде дуже важко покинути рідні місця", - зізналася чемпіонка.

При цьому вони з Луїджі намагаються якомога більше проводити часу разом. У них навіть з'явилися міні-традиції, яких дотримуються. Луїджі розповів, що любить грати на фортепіано, а Ольга – малювати. Також пара любить готувати разом.

"Найчастіше ми проводимо час вдома, лежимо на дивані і дивимося наш улюблений серіал. У нас є міні-традиція: щоп'ятниці ми їмо піцу, коли я перебуваю в Італії, і обов'язково перед тим, як я відлітаю в Україну. Для мене це найкращий спосіб провести час з коханою людиною, адже у нас досить активний спосіб життя", – розповіла фехтувальниця.

Ольга Харлан і Луїджі Самеле в першій романтичній зйомці разом (фото: elle.ua)

Також важлива взаємна підтримка.

"Ми з Луїджі добре розуміємо, що спорт - це наша робота, і знаємо, наскільки це важко і як важливо прислухатися один до одного. Тому, коли хтось із нас втомлюється, інший підставляє своє плече і допомагає впоратися з проблемами", - поділилася Харлан.