Я не Оля Полякова: Ілона Гвоздьова зізналася, чому ніколи не зніметься оголеною

Танцівниця розповіла, як її чоловік ставиться до відвертих зйомок

Колишня учасниця шоу "Танці з зірками", хореограф Ілона Гвоздьова зараз очікує народження другої дитини - вже відомо, що це буде хлопчик. У своєму профілі в Instagram вона часто ділиться зі своїми читачами порадами по вагітності та сімейному життю і публікує милі фото з чоловіком і донькою Валерією.

При цьому максимальна відвертість для Ілони - це знімки в купальнику, більш пікантних кадрів вона не викладає. В інтерв'ю для проекту "На крилах" танцівниця пояснила свою позицію і зізналася, чому ніколи не погодиться зніматися оголеною.

За словами зірки, затятим противником таких фото з її участю буде її чоловік Іван Хом'ячук, оскільки у нього погляди занадто правильного чоловіка, який проти соціальної свободи і відвертих фото на публічний огляд. Та й сама вона не прагне виставляти своє тіло на загальний огляд.

Ілона Гвоздьова поважає бажання свого чоловіка (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

"Я ніколи не покажу оголене тіло, тому що чоловік просто на німецький прапор мене розірве... Нікого не хочу образити, але я не Оля Полякова. У неї це чітко вибудуваний образ, вона може роздягнутися і виставити фото себе оголеної. Мене по-іншому виховували, мене можуть побачити мої діти", – пояснила Гвоздьова.

Крім того, хореограф не хотіла б, щоб за нею стежила багатомільйонна аудиторія тільки заради того, щоб побачити її голою.

До речі, чоловік Ілони більш лояльно ставиться до відвертих образів жінки, якщо він при цьому знаходиться поруч з нею - приміром, на світських заходах. При цьому для чоловіка принципово, щоб Ілона завжди надягала обручку, навіть якщо це суперечить концепції зйомок чи постановок.

"Якщо я йду з ним, він каже: "Можеш не надягати бюстгальтер". Він не забороняє мені відверто одягатися, але лише в його присутності", – розповіла артистка про позицію коханого.

У профілі Ілони Гвоздьової ви не побачите повністю оголених фото - максимум зірка може позувати в купальнику (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Раніше зірка "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова вперше розповіла про знайомство з чоловіком.