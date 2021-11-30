Оля Полякова зачарувала рідкісними фото з чоловіком і доньками: "тато красень"
Оля Полякова нещодавно разом з родиною відпочивала на Мальдівах. Співачка дуже рідко показує в мережі свого чоловіка Вадима, який старший за неї на 15 років - однак цього разу зробила виняток і порадувала шанувальників сімейними знімками з чоловіком і доньками.
Барвисті фото артистка опублікувала у своєму Instagram.
На одному з кадрів сімейство відображено в повному складі: Вадим, Оля та їх дочки, 16-річна Маша і 10-річна Аліса сидять на тлі місцевих бунгало з задоволеними посмішками на обличчях.
На ще одному знімку 59-річний Вадим Буряковський позує з двома доньками під час відпочинку на білосніжному пляжі, ніжно обіймаючи їх.
Оля Полякова підкорила сімейними кадрами з чоловіком і доньками (фото: instagram.com/polyakovamusic)
"Обожнюю подорожувати!!! І яке щастя, що у нас є можливість їздити по світу і отримувати задоволення на різний смак і на різний гаманець! Сказати, що нам сподобалося, нічого не сказати!" - написала Полякова.
Підписники співачки попросили її викладати побільше фото з чоловіком і відзначили, що він нібито молодіє з віком.
- Оля, ваш чоловік вампір? Він з кожним роком молодіє
- Оля, більше фоток з таким розкішним чоловіком! Ви красиві
- Як виросла Аліса. А Маша вже впритул з мамою. Які ви класні
- Ну нарешті вже і чоловік на фото з'явився, бо думала вдома на господарстві залишили
- Яка гарна сім'я! Татові дочки, супер красиві дітки! А матуся, це окреме захоплення і захват!
- Молодша дочка копія тато
- Більше, більше і більше фото з чоловіком. Це доповнює вашу гармонію.
- Гарна і щаслива сім'я, одне задоволення на вас дивитись
- Дуже красива сім'я
- Неймовірна сім'я
- Сімейка клас. Папа красень. Мама зірка. Діти квіти, дві красуні
- Папа суперЗаліковий
Раніше Оля Полякова зробила зізнання про чоловіка і фінансовий крах, який довелося пережити їхній родині, коли бізнес Вадима звалився.
"Це було як опускання в холодну ванну. Це було жорстко! Я з мільйонера зробила просто хорошу людину. Коли це сталося, було складно", - згадала співачка.