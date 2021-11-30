Оля Полякова зачарувала рідкісними фото з чоловіком і доньками: "тато красень"

Оля Полякова нещодавно разом з родиною відпочивала на Мальдівах. Співачка дуже рідко показує в мережі свого чоловіка Вадима, який старший за неї на 15 років - однак цього разу зробила виняток і порадувала шанувальників сімейними знімками з чоловіком і доньками.

На одному з кадрів сімейство відображено в повному складі: Вадим, Оля та їх дочки, 16-річна Маша і 10-річна Аліса сидять на тлі місцевих бунгало з задоволеними посмішками на обличчях.

На ще одному знімку 59-річний Вадим Буряковський позує з двома доньками під час відпочинку на білосніжному пляжі, ніжно обіймаючи їх.

Оля Полякова підкорила сімейними кадрами з чоловіком і доньками (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Обожнюю подорожувати!!! І яке щастя, що у нас є можливість їздити по світу і отримувати задоволення на різний смак і на різний гаманець! Сказати, що нам сподобалося, нічого не сказати!" - написала Полякова.

Підписники співачки попросили її викладати побільше фото з чоловіком і відзначили, що він нібито молодіє з віком.