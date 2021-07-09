Оля Полякова похвалилася довгими ногами і нарвалася на критику: багато фотошопу
Українська співачка Оля Полякова поділилася спекотними фото з відпочинку в Туреччині, на яких похвалилася витонченою фігурою і довгими ніжками. Однак знімки викликали суперечки в мережі - деякі фоловери звинуватили артистку у використанні фотошопу.
Гучні фото були опубліковані в Instagram-акаунті зірки.
37-річна Оля позувала на тлі штучного міні-водоспаду в купальнику, кепці і темних окулярах. Також вона зробила фото біля басейну в яскравому комбінезоні.
Співачка приймала спокусливі пози, щоб продемонструвати свою тонку талію і довгі ноги у всій красі.
Оля Полякова здивувала нереально довгими ногами і піддалася критиці в мережі (фото: instagram.com/polyakovamusic)
"Це була незабутня відпустка в "італійському" готелі, потопаючому в ідеально доглянутому ботанічному саду, але в Туреччині! Шикарне місце для таких знімків", - підписала знімки Полякова.
Однак багато користувачів мережі помітили в коментарях, що зірка опрацювала фото в редакторі за типом фотошопу, що видають неприродно довгі пальці на ногах.
- Не зловживайте так сильно фотошопом. Ну, Оля! У вас же і так класна фігура... А тут ці пальці на ногах довші, ніж на руках ...ну навіщо
- На третьому фото пальці на лівій нозі дуже довгі, на відміну від правої... Олечка, у тебе і без фільтрів і фотошопу все ідеально, найяскравіша, талановита, найкраща і улюблена наша українська зірка
- Пальці на ногах...., як на руках! Як таке може бути?
- Красива Ви Олічка, але фотожопчику треба подовжити мозок....зіпсував такі красиві фото
- Це не ноги, це 8 чудо світу
- Фотошоп знатно подовжив ноги
- Якись ноги неприродно довгі, а стопи взагалі як ласти. Це фотошоп?
- Боже ногиии, нескінченні
- Які красиві ноги. Барбі
- Богиня краси
- Це не ноги, це-якась нескінченність!
Раніше ми писали, що Оля Полякова блищить в новій відеороботі у зухвалому образі.